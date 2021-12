Impactan niños migrantes: Conmueven historias a periodistas

La Patrulla Fronteriza encontró migrantes en el sur de Texas más a menudo que nunca en junio y julio. Y unos 15 mil migrantes, en su mayoría haitianos, acamparon bajo un puente en un pueblo fronterizo de ese estado en septiembre.

El gobierno inició una expulsión masiva de haitianos, al tiempo que les permitió a miles seguir en el país. Su desigual respuesta luego de meses de crecientes llegadas desató fuertes críticas tanto de la izquierda como de la derecha, dejando ver las consecuencias de eliminar las políticas de Trump sin tener un nuevo sistema de asilo en vigor.

El fotógrafo Greg Bull cuenta su experiencia: "... Lo que estábamos viendo más y más fue la llegada de numerosos niños. Y ver esto fue por mucho lo que más me conmovió e impactó: chicos de 12 años que caminaban por el barro en medio de la noche, bajo la lluvia, solos.

"Conocimos a esta niña Emely, de 8 años, procedente de Honduras. Y ella está llorando. Perdió un zapato en el lodo. Está con este grupo, pero aparentemente había sido añadida a él. Y hay algunas madres jóvenes que no eran amables con ella, como que discutían con ella. Algo así como: ´Ándale, síguele. ¿Dónde está tu zapato? ¿Cómo perdiste tu zapato?´.

"No son nada comprensivas y ella simplemente llora. La niña se encuentra con el agente y es la mitad de la noche... No tiene documentos, ninguna información, no sabe dónde estaban viviendo su madre, o sus padres en Estados Unidos. Ni siquiera estaba segura de dónde venía en el último punto en México, pero es de Honduras. Y (los agentes fronterizos) no tenían manera de hacer que esta niña se encontrara con alguien en Estados Unidos o en otra parte.

"Así que básicamente sería puesta en el sistema, y después se tendría que intentar y dilucidar alguna manera de vincularla con alguien.

LOGRAN UNIRLAS

"Obtuvimos información sobre ella y envié la foto en medio de la noche y terminó siendo difundida por todo el país en los canales noticiosos en español. Su madre se encontraba en Austin, Texas, vio la fotografía y dijo: ´Esa es mi hija´. ...Y, para abreviar, se logró reunir a Emely con su madre mediante esta foto y también mediante Adriana Gómez y el video de Eugene García (ambos periodistas de la AP). Así que nosotros tres logramos reunir a esta familia. Es lo más agradable que me ha ocurrido en años. Estaba muy emocionado".

Ven condiciones aún más graves

- "Cuando estuve en el Rio Grande Valley en marzo, éramos unos de los pocos periodistas que ingresamos a un centro de detención donde había casi 4,000 niños migrantes que viajaban sin adultos", narra el corresponsal Elliot Spagat.

- "Había 500 o 600 niños en algunos de esos recintos que fueron diseñados para 25 y con base en las directrices por la pandemia de COVID-19. Estaban apiñados allí como sardinas. Era impresionante. Una joven de 17 años que acababa de dar a luz fue autorizada a estar en un área separada, pero las condiciones eran aún peores que lo que vi durante el gobierno de Trump.

- "Las cercas de alambre de gobiernos previos, a veces llamadas ´jaulas´, fueron remplazadas con plástico, hojas gruesas de plástico. Básicamente era la misma cosa", lamentó.