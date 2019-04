Impactan al agro las tarifas ferroviarias

Las tarifas que fijan empresas ferroviarias por la interconexión en vías que tienen concesionadas son hasta 140 por ciento más caras para empresas de granos y otros sectores que las cobradas en un trayecto sin conexión, acusaron usuarios.

Esas tarifas por interconexión y derechos de paso, las establecen las empresas ferroviarias y no son competitivas porque en el pasado les fueron concesionadas rutas exclusivas, lo que las convierte en monopólicas, dijo una fuente involucrada en cultivos de granos del País.

Ejemplificó que la carga que los graneros ingresan por Nuevo Laredo, se mueve inicialmente en la vía concesionada a una empresa ferroviaria.

Sin embargo, posteriormente tiene que seguir por una vía a cargo de otra compañía ferroviaria, quien con su propio equipo continúa la movilización de la mercancía, describió.

Por ese intercambio, la tarifa por kilómetro de interconexión se eleva considerablemente en comparación con la aplicable en un trayecto a cargo de una sola compañía ferroviaria, señaló.

Un caso de tarifa de interconexión o interlineal es el de la ruta Monterrey-Aguascalientes, vía San Luis Potosí, donde Kansas City Southern de México (KCSM) y Ferromex dan el servicio, dijo Jesús López, director de Relaciones Institucionales de Caintra Nuevo León, que tiene cerca de 4 mil compañías asociados, incluidas dos de las más importantes del mercado de granos y oleaginosas del País.

KCSM ofrece el servicio en un primera tramo con su equipo, pero en San Luis Potosí, es Ferromex quien sigue con la transportación de esa misma carga con su equipo, ya que a partir de ahí la vía está concesionada a esta empresa.

Sin embargo, la tarifa de esta ruta es hasta 140 por ciento más cara que la cobrada en la ruta Monterrey-Aguascalientes, vía Torreón, operada solamente por Ferromex, pese a que esta última es 288 kilómetros más larga, aseguró.

"Ferromex le cobra una tarifa tan cara en sus últimos kilómetros a Kansas que lo saca de competencia.

"Por eso decimos que el ferrocarril es el único proveedor que hace que cambies tus modelos de logística. (...)Tengo que ir con él y me hace cambiar rutas o me hace recorrer kilómetros adicionales que no necesariamente necesito", aseveró.

En los derechos de paso, que a diferencia de las interconexiones, no son en cualquier punto, sino en los que estableció el Gobierno para una mejor competencia, los clientes de las ferroviarias también enfrentan tarifas elevadas, aseguró.

El derecho de paso es el cobro por el libre tránsito de los trenes operados por una empresa sobre la línea ferroviaria concesionada a otra compañía.

Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), recordó que el Gobierno definió los derechos, pero no las tarifas de esos servicios, que finalmente fijan los concesionarios.