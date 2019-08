Impacta unidad de regidor y la perdona

Río Bravo, Tam.- Mujer adulta causa percance la tarde del miércoles, en donde unidad de reciente modelo, resulta con daños materiales.

Los hechos se suscitaron en calle Álamo de la colonia Monterreal, en donde la conductora de un auto Chevrolet Cavalier, blanco 2 puertas, con placas de Texas, impactó con su costado anterior derecho, una camioneta propiedad del regidor Martín Hernández.

La unidad dañada es una Equinox Premier de Chevrolet, negra con placas de Tamaulipas, la cual fue dañada en el mismo costado, por lo que testigos del incidente, reportaron el hecho a Tránsito Local.

No obstante que los elementos viales, procedían a asegurar la unidad de la presunta responsable, Hernández les dio a conocer que no presentaría reporte o queja alguna contra la conductora del Cavalier, no obstante que por lo reciente del vehículo.

LIBERAN. La infractora que causó daños a flamante unidad, no fue sancionada porque parte afectada no presentó reporte.