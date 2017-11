Impacta Ojo de "Harvey" costa de Texas

Corpus Christi, Texas.- El huracán Harvey ha llegado.

El Centro Nacional de Huracanes reportó que el ojo del huracán categoría 4 tocó tierra aproximadamente a las 10:00 de la noche a unos 48,3 kilómetros (30 millas) con dirección este noreste de Corpus Christi, entre Port Aransas y Port O'Connor, Texas, con vientos máximos sostenidos de 209 kph (130 mph) y fuertes lluvias.

La tormenta se fortaleció rápidamente el jueves de una depresión tropical a un peligroso huracán de categoría 1, para luego desarrollarse a tormenta categoría 2 el viernes por la mañana. Para la tarde del mismo día, había llegado a categoría 3 antes de aumentar a categoría 4.

Harvey es el primer huracán de esa categoría en llegar a la costa de Texas desde el huracán Carla en 1961.

FIRMA TRUMP PROCLAMACIÓN DE DESASTRE

El presidente Donald Trump dijo que ha firmado una declaración de desastre para Texas mientras el huracán Harvey de acerca a la costa del estado.

Trump anunció la declaración a través de su cuenta en Twitter.

A las 9:00 de la noche, el Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta se encontraba "casi en tierra" con vientos máximos sostenidos de 209 kph (130 mph).

A través de un comunicado, el Centro señaló que una estación en Aransas Pass operada por la Red de Observación Costera de Texas había reportado vientos sostenidos de 164 kph (102 mph) con ráfagas de 193 kph (120 mph).

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help!