Impacta inseguridad en embarazos no deseados

“El embarazo en adolescentes no es un problema exclusivamente de Salud, de hecho en la parte de Salud sea quizá nada más una parte pequeña”, consideró la jefa del departamento de Educación Sexual, María de Jesús Martínez Escobar, “el embarazo en adolescentes tiene muchas aristas que tienen que ver con factores o determinantes sociales, con situaciones familiares e incluso con situaciones de inseguridad”.

Según estadísticas de las secretarías de Salud y Bienestar Social del Estado de Tamaulipas en el último año se han registrado 4 mil 117 casos de embarazos en jovencitas de los 10 a los 19 años de edad, principalmente en municipios como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tampico, Río Bravo, Ciudad Madero, Mante, Valle Hermoso y San Fernando, no obstante los municipios con más casos según la proporción de la población son San Nicolás y San Carlos.

“Algunas chicas tienen algunos vínculos con adolescentes que ya están incorporados a alguna situación de algún trabajo informal o no remunerados, pero también chicas que pueden estar involucradas con jóvenes que están en una situación delictiva”, la doctora Martínez Escobar recalcó que la falta de comunicación en las familias desintegradas forma parte del círculo de delincuencia, pobreza y embarazos no deseados.

“Actúa eso de manera directa para que los padres no puedan tener esa comunicación con las y los adolescentes y se fomente el que se presenten las relaciones sin protección y los embarazos no planeados y no deseados”, puntualizó.