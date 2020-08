Impacta Covid-19 a empleados de Salud

Cd. Victoria, Tam.



Por lo menos 500 trabajadores de Salud resultaron positivos a Covid-19 en el estado, por lo que la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) exigió, por enésima ocasión, a la Secretaría de Salud de Tamaulipas que envíe a sus hogares a todos los trabajadores hipertensos, diabéticos o que se encuentren dentro del grupo de riesgo.

"Hay un acuerdo nacional a través del Presidente de la República donde se considera un grupo vulnerable varias patologías, entre ellas los hipertensos y diabéticos, y la Secretaría de Salud tiene resistencia para darle licencia a ese tipo de trabajadores", reiteró el dirigente seccional, Adolfo Sierra Medina, "ellos le apuestan a que es parte de la fuerza de trabajo y en la reunión que tuvimos el lunes con el licenciado Humberto Zurita, subsecretario de gobierno, le poníamos varias alternativas de solución".

Recordó que el SNTSA representa a más de 6 mil trabajadores en el estado, de los cuales, 398 se encuentran dentro del grupo de alto riesgo al Covid-19, agregó que desde el inicio de la pandemia han fallecido 24 trabajadores de la Salud en nuestro Estado de los cuales el 50% sufría de hipertensión y diabetes. Cabe recordar que apenas el pasado 24 de julio falleció un trabajador de la Dirección de Recursos Humanos de oficinas centrales de la SST, en total, fueron 10 los trabajadores de esa área que resultaron positivos a SARS-CoV 2.

El doctor Sierra Medina indicó que desde el 15 de julio circuló un documento firmado por la secretaria Gloria de Jesús Molina Gamboa ordenando el regreso de todos los empleados a sus puestos de trabajo, "inicialmente había 14 días para la convalecencia de ese trabajador, ya logramos que fueran 21, con todo y que sean 21 no es suficiente porque el pulmón está colapsado... no tiene capacidad de respiración y sí necesitamos ya no seguir contagiando más gente".