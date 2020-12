Impacta auto por alcance

Río Bravo, Tam.- Joven residente del área de Nuevo Progreso, resulta contundido, luego de impactar su auto por alcance con otra unidad no identificada, en hechos que tuvieron lugar en brecha 124 con vías del ferrocarril, la mañana del martes.

Fue alrededor de las 11:00 horas, que el conductor de un auto Chevrolet Cavalier, color verde, de modelo aproximado 1999, circulaba por ese entronque de vías, pero al no medir la distancia ni la velocidad, se impacta con su frente en la otra unidad, la cual no aparece en el reporte de Protección Civil, dedico a que no se encontraba en el lugar al arribar los socorristas.

Como resultado, el conductor del Cavalier, sufre algunas contusiones y es auxiliado por paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios, constatando que no estaba en riesgo su salud, ni integridad.

El caso pasó a competencia de las autoridades federales, por tratarse de un tramo a cargo de la Guardia Nacional.

El Cavalier, quedó con severos daños en el lugar de los hechos.