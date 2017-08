Imita a Jackie Kennedy

Ciudad de México

Kim Kardashian una vez más ha dado una prueba de su versatilidad.

La celebridad de televisión posó, para una sesión de fotos de la edición de septiembre de la revista Interview, con atuendos que emulan a los que usaba Jackie Kennedy.

Con vestidos elegantes, Kim modeló junto a su hija, North, para el fotógrafo Steven Klein, con quien ya había trabajado antes en el 2015.

El resultado de la sesión fue compartido por éste y por la estrella en Instagram.

Y aunque no se muestra tan destapada como es su costumbre, ella sólo quiso verse diferente.

Al parecer, lo consiguió pues miles de fans le expresaron su admiración en sus redes sociales.

No hay que olvidar que la curvilínea mujer es una de las más seguidas en Instagram, y eso siempre lo aprovecha para ganar más millones de fans.

Kardashian también concedió una entrevista en la cual habla respecto a su carrera y cómo lleva la fama.

Al ser cuestionada sobre aquellos que la critican por ser una persona famosa y explotar esto con su línea de productos, la estadounidense, de 36 años, defendió que para posicionar su marca se requiere mucho trabajo y planeación.

“Puedes decir un montón de cosas sobre mí, pero no puedes decir que no trabajo duro. No canto, no bailo, no actúo. Pero no soy floja”, señaló.