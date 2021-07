Imita burlona a los asiáticos

Hasta el momento se desconoce cuándo fueron publicados los videos por primera vez y en qué contexto se llevaron a cabo las acciones de Billie Eilish.

El video donde se ve a la intérprete en supuestas acciones racistas tiene ya más de un millón de vistas. Además, provocó que se promoviera el hashtag #billieeilishcancelled.

Hasta el momento, según la prensa de Estados Unidos, los representantes de Billie Eilish no han emitido comentarios ante solicitudes para declarar sobre el tema.

Billie Eilish, de 19 años de edad, saltó a la fama en 2015 gracias a la canción "Ocean Eyes", que subió a Soundcloud cuando apenas tenía 14 años de edad.

Fue en 2019, con su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? con el cual llegó a la cima del éxito. Gracias a esto se hizo acreedora a 7 premios Grammy.

Su segundo material de estudio, Happier Than Ever, se lanzará el 30 de julio.