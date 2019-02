Ilustra en un libro vida de un niño en la frontera

Edinburg, Tx. - "They Call Me Güero", una novela en verso repleta de poemas que ilustran la vida como un niño de la frontera, algo con lo que se pueden relacionar 430 mil niños en el Valle.

"Los niños pequeños tienen que darse cuenta de que tenemos cosas maravillosas que celebrar y debemos sentirnos orgullosos de ello. Somos dignos de ser escritos y nuestras vidas contienen poesía. Necesitamos mirarnos en el espejo y ver que somos hermosos".

Los niños deberían poder leer una perspectiva diferente en vidas como la suya. El libro aborda el tema de los arquetipos de una sola faceta, especialmente el machismo (masculinidad exagerada) forzado en los niños latinos, y aparece a menudo durante sus visitas a escuelas de todo el Valle.

"Les digo a los estudiantes que está bien ser travieso, no te hace una mala persona". "Quiero darles permiso a los niños para que sean tan complejos como ellos quieren ser. Güero es más bien un chico suave, no es un luchador. Su novia pelea por él, y eso también está bien. No hay nada de malo en admirar a las mujeres fuertes y verlas como modelos a seguir ".

-

AUTOR

El Dr. David Bowles, profesor asociado en el Departamento de Literatura y Estudios Culturales de la UTRGV, creció "mitad y mitad" en el Valle del Río Grande con el apodo otorgado por la herencia mexicano-estadounidense de su padre.

En preparación para escribir la voz de Güero, Bowles sacó de sus experiencias familiares al crecer en el Valle y las amoldó a la vida de su hijo. El resultado combina los idiomas inglés y español con una mezcla de tradiciones regionales e ideales modernos.

El enfoque no estaba en enseñar una lección moral, sino en pintar un cuadro de la vida cotidiana en el Valle. Cada poema es una viñeta en la cultura y actúa como un homenaje a la singularidad del Valle del Río Grande, especialmente la importancia de la familia y los amigos.

"Poner todos estos elementos de mi propia familia en un enfoque más estricto me ayudó a apreciar mi amor por mi familia", dice Bowles. "Una vez que llegas a cierta edad, pierdes personas y escribir sobre un niño me ayuda a recordarlos y escuchar sus voces con mayor claridad. Fue como volver a visitar mi propia infancia ".

Bowles cree que abordar un tema importante como la identidad cultural es esencial en el clima actual. Su pasión por el reconocimiento positivo del Valle y la expresión de la cultura hispana fue su carta de amor al sur de Texas.

"La gente en el exterior mira a los mexicano-estadounidenses y no nos entiende a nosotros ni a nuestra cultura y les tiene miedo", dijo. "Quiero que un libro sobre nosotros esté en manos de los niños, para que entiendan lo que es ser un niño mexicano-estadounidense y vean lo maravilloso que es".

"They Call Me Güero" recibió recientemente el Premio al Libro de Tomás Rivera 2019, pero ese no es el primer reconocimiento del libro. Bowles, y "Güero", han ganado múltiples galardones recientemente por su excelencia en poesía:

Como profesor de literatura, Bowles cree que el trabajo para los niños también puede ser beneficioso para los adultos, como un repaso para una forma de pensar más inocente y alienta a los adultos a disfrutar de lectores más jóvenes.

"Es bueno ganar premios, pero lo que realmente quiero es que la gente lo lea y entienda, y que admire a Güero como alguien que saluda al mundo con los brazos abiertos", dijo Bowles. "Tenemos conceptos erróneos acerca de lo que es la literatura y nos divorciamos de la forma en que miramos el mundo con los ojos abiertos y serios".

-

ENCUENTRA BOWLES EN FESTIBA 2019

El martes, 26 de febrero, Bowles servirá como presentador en el festival anual FESTIBA (Festival de Libros y Artes Internacionales) de UTRGV, donde hablará sobre "Güeros y Chupacabras: Ayudando a los niños a celebrar la frontera".