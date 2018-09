Ilusiona a fans de 1D

Ciudad de México

Liam Payne despertó rumores de una posible reunión de One Direction.

El ex integrante de la boy band fue visto al salir de su oficina en Londres con lo que parecía ser un cartel de los miembros originales de la banda.

Además, el cantante fue visto en compañía de Savan Kotecha, autor de temas como What Makes You Beautiful y Take Me Home.

A esto, se suma la foto que Payne publicó hace unos días en Instagram, en la que se ven los miembros de la boy band, acompañado del texto "1000 días".

Por otro lado, el creador de la boy band, Simon Cowell, declaró que él sí cree en una posible reunión del quinteto británico.

"Su legado es demasiado grande como para no regresar en algún punto. Además, tienen suficientes canciones", declaró Cowell.