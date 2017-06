Ilícita prohibición de las bolsas de plástico. Buscan que corte dictamine en contra

McAllen, Tx.- La Procuraduría General del estado, a través del procurador Ken Paxton, busca que la Corte Suprema de Texas dictamine en contra de prohibiciones Ilícitas sobre el uso de bolsas de plástico.

Paxton presentó un escrito legal ante la Corte Suprema de Texas para solicitar que afirme un fallo de la Corte de Apelaciones de San Antonio en contra de la prohibición ilícita de bolsas.

A pesar de que el caso involucra una norma de Laredo, el Procurador Paxton cree que normas similares que existen a lo largo de Texas son ilícitas.

En agosto de 2016, la Corte de Apelaciones de San Antonio dictaminó que la prohibición de bolsas de Laredo es ilícita porque infringe la ley de Texas que controla el manejo de los desechos.

El Código de Salud y Seguridad de Texas prohíbe a los municipios establecer normas para “prohibir o limitar, para fines de manejo de los desechos, la venta o uso de un contenedor o paquete de manera que no está autorizado por la ley estatal”.

En diciembre de 2016, el Procurador Paxton solicitó que la Corte Suprema examinara el caso y afirme el fallo de la Corte de Apelaciones de San Antonio para que pueda ser aplicado en todo el estado.

“Ciudades a lo largo de Texas no están respetando la ley e ilícitamente están pasando la responsabilidad de manejar los desechos a los residentes y comerciantes a través de la prohibición de bolsas”, dijo el Procurador General de Texas. “Los municipios no pueden infringir la ley simplemente porque no les gusta. Le solicitamos a la Corte Suprema de Texas que afirme la ley para que el dictamen pueda ser utilizado para anular normas similares a lo largo del estado”.