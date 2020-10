Ilegal e inaplicable orden de cierre fijada en El Paso

San Antonio, TX.- La orden del cierre de dos semanas debido a los recientes brotes de Covid-19 emitida ayer por Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso, es ilegal e inaplicable, según Ken Paxton, procurador General de Texas.

"En resumen, la Orden No. 13 del Condado es ilegal e inaplicable porque entra en conflicto con la Orden Ejecutiva GA-32. Por estas razones, le hemos aconsejado al juez del condado de El Paso Samaniego que anule o revise de inmediato su orden para que sea compatible con la GA-32 o afronte probablemente más acciones legales", dio a conocer Paxton.

Como tal, el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) dijo que no hará cumplir la orden del juez del Condado de El Paso.

Samaniego emitió una orden de un cese de operaciones a negocios no esenciales en un esfuerzo de cesar los miles de brotes de Covid-19 que han impactado al Condado de El Paso en las últimas semanas.

Entre los negocios afectados se incluyen: tatuajes, salones de belleza y uñas, gimnasios, locales de masaje y el servicio en mesas de restaurantes.

JUEZ NO CEDE

A pesar de la orden estatal, el juez del Condado de El Paso dice que no desistirá y que aquellos negocios enlistados dentro de los negocios no esenciales, que osen a operar serán multados.

"A partir de esta mañana, recibimos una demanda, sin embargo, hasta el momento en que un tribunal ordene lo contrario, mi orden seguirá vigente. Todas las empresas deben seguir mi orden", dijo Samaniego en una declaración.

"Cualquier negocio que viole mi orden puede ser multado. Además, la ley estatal establece que en caso de conflicto entre las decisiones de un juez del condado o del alcalde, prevalecerá la decisión del juez del condado. Cada uno de nosotros tiene la obligación de hacer todo lo posible para ayudar a nuestros profesionales de la salud, a los que están enfermos y a los que se enfermarán para detener la propagación de este virus", agregó.

ALCALDE PIDE ACLARACIÓN

Tras la orden de cierre de actividades no esenciales en El Paso, dictada por el juez del Condado, el alcalde Dee Margo pidió una aclaración por parte del procurador general de Texas, ante una medida que dijo no le fue consultada.

"El juez (Ricardo Samaniego) no me consultó y se niega a devolver mi llamada, por lo que estoy buscando una aclaración del procurador general sobre la nueva orden del Condado, que no reemplaza las órdenes del gobernador", subrayó el alcalde Dee Margo en un comunicado.

"De lo que puedo hablar es del dolor que está sufriendo nuestra comunidad. Debemos lograr un equilibrio para mantener seguros a nuestros vecinos sin destruir la capacidad de las personas para alimentar a sus familias", sostuvo Margo, evidenciando una ruptura de comunicación con las autoridades del Condado de El Paso.

ORDEN DE CIERRE

Ante el incremento en casos positivos y muertes a causa del Covid-19, el Condado de El Paso ordenó el cierre de todos los servicios no esenciales por dos semanas, a partir del primer minuto del viernes 30 de octubre.

Las actividades no esenciales que se cancelarán son los establecimientos de tatuajes, salones de belleza y uñas, gimnasios, locales de masaje y el servicio en mesas de restaurantes, dijo el juez del Condado, Ricardo Samaniego, en conferencia de prensa la tarde del miércoles.

En contraste, actividades fundamentales permanecerán abiertas. Estas incluyen casillas de votación, escuelas que proveen alimentos a los estudiantes, guarderías, tiendas de abarrotes y supermercados, funerarias, servicios de salud y farmacias.

También operarán de manera habitual las oficinas gubernamentales, el correo y otros locales que ofrecen servicios para llevar.

"Tiempos drásticos requieren medidas drásticas", dijo Samaniego.