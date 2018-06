Íker Casillas vence sus miedos al ser comentarista de TvAzteca

Después de estar en la cancha durante las últimas cuatro Copa del Mundo, siendo campeón de Sudáfrica 2010, el español Íker Casillas superó el miedo de hablar ante una cámara y micrófono de televisión y vivirá el Mundial Rusia 2018 desde un palco de transmisiones.

"Va a ser la primera vez en mi carrera que haga un impasse y me dedique a ver un Mundial de futbol de manera diferente a lo que me venía pasando, porque en los últimos cuatro mundiales tuve la fortuna de poder participar. Voy a intentar disfrutar al máximo y aprender mucho con tantos profesionales a mi lado", dijo este jueves.

Quien a los 18 años hizo su debut con el Real Madrid, compartió que llegó "este momento en que te ofrecen, te insisten: oye, por qué no haces un cambio y (llegar al Mundial de) Rusia de otra manera".

Agregó que lo pensó muchas veces, porque no lo veía tan claro, no le apetecía (la idea) y "lo que pasa que uno se va quitando el miedo, se quita el miedo, y en este momento agradecido y con la confianza adquirida espero no defraudar, no cometer errores".

En su nuevo rol como la estrella en el panel de comentaristas de TvAzteca en la Copa del Mundo de Rusia, aseguró que no se va a poner en la piel del jugador y sí será crítico cuando deba serlo en su análisis.

Iker Casillas se suma a la lista de exjugadores como Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves "Zague", Antonio Carlos Santos, Jorge Valdano, Roberto Carlos, Deco, Fernando Morientes y Michel Salgado en las transmisiones de lo que es llamado "El canal del mundial".