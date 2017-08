Igualan a Carey

El megaéxito Despacito igualó el récord de Mariah Carey de 16 semanas en el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard.

La revista anunció ayer que la canción de los boricuas Luis Fonsi y Daddy Yankee, y el dueto de Carey con Boyz II Men, One Sweet Day, son las que más han durado en el primer puesto en los 59 años de la lista.

Despacito tiene posibilidades de durar 17 semanas en el primer puesto del Hot 100, pero tendrá competencia cuando Look What You Made Me Do, de Taylor Swift, debute en la lista la próxima semana.

Nueva York, E.U.