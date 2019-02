Iguala el Levante; marcó Corral

Valencia, España.

Levante se vio alcanzado por el Sporting Huelva en el complemento y el conjunto valenciano no pudo aprovechar la ventaja que consiguió Charlyn Corral; el empate 1-1 no cayó bien en el ánimo del equipo de Kino García.



Las Granotas se mantuvieron en la tercera posición de la Liga con 43 unidades, pero se alejaron de las punteras: Atlético y Barcelona, que llegaron a 54 y 51 puntos respectivamente.



Charlyn puso adelante al equipo al 22' con una excelente definición en el cobro de una falta, levantando los aplausos en el campo de la Ciudad Deportiva.



El Levante no pudo manejar el encuentro y Raquel Fernández encontró el empate al 57', presionando a las de casa, que por más que se volcaron al arco enemigo, no pudieron sacar la victoria.



En otro encuentro de la Liga Iberdrola, el Atlético ligó su décima victoria al derrotar 2-1 al Granadilla, y con ello se mantuvo en la cima del torneo, posición que no suelta desde que arrancó la campaña.



La mexicana Kenti Robles jugó los 90 minutos.



Los goles fueron obra de Ludmila al 3' y Jenni Hermoso al 35', mientras que por el cuadro de Tenerife anotó María José al 11'.



El Atlético terminó con 10 jugadoras en la cancha, luego de la expulsión de Patricia Guijarro al 76'.



En los últimos minutos del encuentro Esther falló un penal y le negó a las rojiblancas el tercero.



Por otra parte, la mexicana Kiana Palacios contribuyó con un gol para la victoria 2-0 de la Real Sociedad sobre el Sevilla.



Nahikari García abrió la cuenta al 79', marcando de penal y Kiana le dio forma al marcador al 87'.



La Real Sociedad se ubicó en la sexta posición al sumar 28 puntos.