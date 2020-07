Ignoran el no circular en sábado y domingo

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores del transporte afiliados al Sindicato de Transportistas, Operarios y Concesionarios de Autos de Alquiler (STOCAA) dijeron desconocer el nuevo ordenamiento gubernamental en torno a la reapertura gradual de actividades económicas de la Fase 1 del Covid-19, el cual restringe la movilidad de microbuses y taxis los días sábado y domingo de esta semana.

"A nosotros nos giran un escrito de la Secretaría del Transporte y nos dicen que por instrucción del señor gobernador se va a suspender el servicio", dijo el secretario general del STOCAA, Guadalupe Navarro Alvizo, quien informó que en el momento que sean notificados habrán de comunicar a su público las indicaciones gubernamentales. "Para el viernes ya lo debemos de tener en nuestras manos para avisarle a nuestros agremiados que vamos a parar y así para que los compañeros les empiecen a decir a los usuarios que si ya son clientes de ellos que no va haber servicio".

El dirigente sindical consideró esto como un nuevo golpe a los concesionarios y trabajadores del transporte público debido a que, desde el inicio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, han visto mermados sus ingresos hasta en un 80 por ciento, al grado tal de que algunas unidades ya han dejado de circular debido a fallas mecánicas que no han podido ser atendidas, así como a los crecientes costos para la prestación del servicio.

"No es viable porque en realidad nosotros pagamos muchos impuestos y el Gobierno no nos ha apoyado en ese aspecto, hemos hecho oficios al señor gobernador que se nos dé la atención para pagar cuando menos las cuestiones fiscales, o que nos hagan unos descuentos y no nos los han hecho", aseveró Navarro Alvizo, "a nosotros sí nos lastima la parada del sábado y el domingo porque son entradas de dinero que a nosotros nos hace falta".

Recalcó que además del desplome del 80 por ciento en los ingresos, en el caso de los cuarenta concesionarios que operan en la Central de Autobuses hubo un incremento del 314 por ciento en el costo de la renta de la terminal.