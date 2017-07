> Amberes, Bélgica.-

En conferencia de prensa como portero del Lieja de la Liga, Guillermo Ochoa dijo no le interesan las críticas y que prefirió seguir en Europa antes que volver a México. “Nunca me he fijado en lo que diga la gente. Siempre he buscado hacer mi carrera bajo mis deseos y decisiones, estoy contento con la trayectoria que tengo en Europa”.