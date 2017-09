Ignora Batres el rechazo de Monreal a la encuesta

Ciudad de México

La encuesta ya terminó y ahora debemos seguir adelante, advirtió el presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, quien llamó a luchar unidos para cumplir la responsabilidad histórica de encabezar la transformación de México.

En un video de casi tres minutos, difundido a través de redes sociales, el morenista dijo que la ciudadanía no quiere que los dirigentes de este partido se estén peleando los espacios políticos.

"Lo que quiere es que Morena esté unida para cumplir con su responsabilidad histórica de encabezar la transformación de México", recalcó Batres.

Dejó claro con respecto a los resultados de la encuesta para elegir la Coordinación de Organización de Morena en la ciudad, que el Comité de este partido ya definió quién será la persona que asuma esta responsabilidad.

Además, resaltó que a la par, algunos medios de comunicación y empresas realizaron unas encuestas y en ninguna hubo un solo ganador.

"Lo que ahora se debe hacer es poner atención a las demandas de la gente en materia de inseguridad, movilidad, agua, desorden y corrupción en la Ciudad. Existe una gran oportunidad para transformar al país y no la vamos a desaprovechar".

MONREAL IMITACION

DE AMLO

Con sus frases y dichos, Ricardo Monreal Ávila, jefe delegacional en Cuauhtémoc, cada vez se parece más a su líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos 10 frases son repetitivas entre los dos morenistas.

El político zacatecano lo considera más bien como "pasajes comunes" y no copias o imitaciones.

Sus 20 años acompañándolo como socio de un proyecto de nación los hace tener lenguajes y lugares comunes, según Monreal.

Por ejemplo, desde hace unos meses los discursos y las palabras del zacatecano son parecidos a los de su líder nacional.

Una de las frases célebres de López Obrador es señalar a sus adversarios como "la mafia en el poder". El delegado en Cuauhtémoc ya también la dice. En su pronunciamiento de este miércoles, que tuvo lugar en la explanada delegacional frente a consejeros de Morena declaró: "No está en mis planes ser el caballo de Troya de la mafia del poder".

También se ha percibido que los dos políticos recalcan que "no luchan por el poder", llaman a "no perder la esperanza" e invita a sus seguidores a "que no desmayen". Las mismas palabras, sólo que en distintos momentos y diferentes lugares.

Los personajes históricos también están en su mente y en su repertorio de discursos. El dirigente nacional de Morena ha hablado sobre el principio de austeridad del gobierno republicano de Benito Juárez, a quien casi siempre menciona.

El delegado en Cuauhtémoc también ha retomado este pensar y ha dicho que piensa como los políticos como Juárez o Cárdenas, que decían que el hombre que se dedica a la política tiene que tener pasión y sosiego. Sosiego también es una palabra recurrente del político obradorista.

La única frase que todavía no se le ha escuchado decir al zacatecano, y que marcó un momento emblemático en la trayectoria López Obrador es "esto es un complot".