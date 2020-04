Ignora regidora reglas de ayuda

No fuimos convocados para acompañar la entrega y en consecuencia no sabemos en qué colonias y quienes fueron beneficiados". Maira DelgadO, regidora

A unos días de concluir el ejercicio de los 60 millones de pesos del Fondo de Apoyo a la Emergencia Sanitaria aprobado por unanimidad del Cabildo el 28 de marzo, aún se desconocen las Reglas Operativas del mismo y particularmente el procedimiento de entrega de los apoyos y sus beneficiarios.

Así lo expresó la regidora del Cabildo en Reynosa por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Maira Delgado, quien dijo que durante la sesión del 17 de abril se perdió la oportunidad de conocer esas reglas operativas, pero no se concretó debido a diversos altercados verbales, por reclamos.

Agregó que han solicitado dicha información y la respuesta se direcciona a la publicación de la Gaceta Municipal, en donde presuntamente se detalle los procedimientos, plazos y entrega de los apoyos económicos a las familias más vulnerables.

Maira Delgado reiteró que no hubo manera de supervisar la entrega de los apoyos alimenticios anunciados, venciendo el plazo el 19 de abril.

"No tuvimos acceso a la distribución y supervisión de la ayuda alimenticia a las familias, no fuimos convocados para acompañar la entrega y en consecuencia no sabemos en qué colonias y quienes fueron beneficiados", dijo.

El apoyo de 2 mil pesos anunciado para comerciantes ambulantes está vigente su proceso de inscripción del 1 al 30 de abril y también no hay una base informativa sobre cuantos se han inscrito para recibir por única ocasión el estímulo compensatorio.

"Tenemos muchas dudas fundadas a partir de la resistencia a informarnos y dar a conocer la manera como se administran los recursos públicos, es una resistencia difícil, pero continuaremos exigiendo la transparencia y rendir cuentas a los ciudadanos, no se puede manejar el erario a partir de exigir actos de fe, confiar en las personas y no cuestionar su desempeño, eso no puede ser jamás", concluyó.