Ignora las críticas

De Paulina Rubio se dicen muchas cosas... desde que ya no tiene éxito en sus conciertos, que vive en la depresión por sentirse mayor y que no permite ver a su ex pareja, Gerardo Bazúa, a su hijo menor.

Pero semejante torbellino de dimes y diretes ventilados en redes sociales, asegura la cantante, ni siquiera la despeina.

Relajada y divertida, "La Chica Dorada" concentra las energías en su regreso a la música y como muestra, explica, llega su nuevo sencillo, "Si Supieran", que estrenó en el primer concierto de la segunda etapa del Deseo Tour, en San José, California.

ILUSIONADA

"Estoy muy ilusionada y contenta con esta canción porque traté de inspirarme en lo que me pasa y en lo que viven los demás, así todos conectamos. Para mí, toda esa gente que quiere hablar mal es envidiosa y no tiene otra cosa que hacer.

"En este momento yo no sigo esos rumores, mejor respondo haciendo lo que me gusta, que es cantando y escribiendo canciones", expresó la ex Timbiriche, en entrevista.

Con planes de presentarse en 2020 en México, y después del show en San José, Paulina recorrerá varias ciudades de Estados Unidos los próximos días, como Los Ángeles, McAllen, Houston, Chicago, San Antonio y Washington