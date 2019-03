Ignora Jeff Bezos a Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow confesó que Jeff Bezos se puso en contacto con ella únicamente para volver a ignorarla.

En una entrevista para CNN, la actriz reveló que tras múltiples intentos por contactar al fundador de Amazon, él le mandó un correo.

"En el Wall Street Journal me preguntaron sobre mis mentores y yo dije: 'oh, a veces yo llamo a la gente', y me preguntaron si alguna vez alguien no me había llamado, respondí que Jeff Bezos", declaró.

"Al salir, recibí un correo de Jeff que decía: 'Hola Gwyneth, el Wall Street Journal me dijo que querías hablar conmigo', entonces le respondí, pero ya no volvió a escribirme", dijo la ex esposa de Chris Martin.

Paltrow agregó que una de las razones por las que quiere hablar con el magnate es porque ha incursionado en distintos negocios, y le gustaría saber qué lo motiva.