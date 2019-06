Iglesia Católica pide a empresarios permanecer e invertir en México

MONTERREY, NL.- El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, pidió a los empresarios que tengan paciencia e inviertan y permanezcan en México, para poder resolver los problemas que aquejan al país, y podamos también dar una mano más abierta a los migrantes que desean quedarse con nosotros.

En un mensaje con motivo de la fiesta de Pentecostés, la caridad y el discernimiento, Cabrera López felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al equipo que negoció con los representantes del gobierno de Donald Trump, por evitar que se aplicaran a partir del lunes, aranceles a todos los productos mexicanos, aunque advirtió que se trata de una solución temporal.

El también arzobispo de Monterrey mencionó que los obispos de México han puesto a los migrantes como un tema urgente de atender, y en este momento tan crítico para el país, es importante que ningún católico y ciudadano olvide que primero son las personas, el ser humano.

"Y yo deseo que México siempre mantenga la puerta abierta y que mire con compasión a todos los que pasan por ella; me alegra que se haya celebrado una tregua económica (con Estados Unidos), sabemos que no es una resolución definitiva, y que México siempre tiene sobre su cabeza la espada de Damocles, siempre amenazado, siempre con dificultades", agregó el arzobispo.

En ese contexto, dijo, "nos dio mucho gusto saber que nuestros embajadores, que aquellos que recibieron la comisión de dialogar en Estados Unidos, hayan logrado esta tregua comercial, que esperamos no sea de un momento, no de un mes, sino de amigos y de sabios vecinos que tenemos que compartir las mismas responsabilidades".

Agregó, "también me dio mucho gusto que ayer en Tijuana, el presidente de la República, Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador, algunos políticos, algunos líderes religiosos fueran a decir abiertamente al pueblo de Estados Unidos, a los ciudadanos, de que los mexicanos y los estadounidenses somos vecinos, hermanos, amigos".

Dijo que así como hay dificultades entre ambas naciones por el tema del narcotráfico y otros problemas sociales, en Estados Unidos hay muchos mexicanos que han contribuido a la riqueza de del país vecino, y sin ellos no hubiera logrado nunca el nivel económico que tuvo en otras décadas.

Cabrera López expuso que hoy los países se encuentran en crisis difíciles de economía, la guerra comercial es muy fuerte, y México sin querer ha entrado en esa crisis comercial internacional.

"La globalización está mostrando sus dificultades y sus límites, y por eso quiero hacer dos invitaciones", señaló el presidente de la CEM.

La primera de esas invitaciones, explicó Cabrera, es a los empresarios mexicanos, para que permanezcan aquí ellos y que sus capitales estén al servicio del comercio y de la producción aquí en el país.

"México no puede vivir sólo de capital extranjero y de inversiones de otras naciones, porque tener esa realidad como única, nos pone siempre en desequilibrio, en desproporción. Por eso con mucho respeto sobre todo a los empresarios de Monterrey, los invito a que tengan paciencia, a que luchen por un mundo mejor, a que generen empleo en nuestro país".

Agregó que de esta manera se podrán resolver las situaciones que hoy enfrentamos los mexicanos, pero también podemos dar una mano más abierta a los migrantes que deseen quedarse con nosotros.

Pero al mismo tiempo, expresó, es necesario que México corrija sus errores. "No podemos ser pasillo de drogas, no podemos dejarnos abatir por la corrupción; hay pobreza porque ha habido también errores en la manera de ser de nosotros".

Sin embargo, dijo, siempre hay que saber que los mexicanos tenemos un gran corazón, tenemos una historia de bondad y de apertura a todas las naciones, eso México nunca lo debe de perder, y con eso en mente, hay que hacer negociaciones económicas, aguantar en estas treguas que dan la oportunidad de superar estas diferencias.

"Pero México tiene que ser siempre como lo es: humanitario, bondadoso y abierto, capaz de ayudar a los demás". El presidente de la CEM puntualizó, "nosotros también queremos una migración ordenada, donde cada uno tenga un nombre y una responsabilidad".

Destacó que a los migrantes no les conviene pasar desapercibidos, no les conviene el anonimato, por eso es bien importante que haya una migración ordenada, que sepamos quién viene, quién pasa por nuestro país, porque de esa manera serán mejor protegidos y mejor ayudados.

Felicitó al presidente López Obrador "porque tiene un lenguaje amable y lucha hasta donde es posible por tener una actitud de diálogo responsable".

Agregó que México no puede entrar en una discusión política o en una discusión social porque sabe respetar a todos, por eso queremos felicitar al presidente, pero también sabemos que estos diálogos que acaban de pasar, son una tregua comercial, que no está todo resuelto.

Pidió que quienes tienen la responsabilidad de estos diálogos procuren y ayuden para que los acuerdos sean a más largo plazo, a fin de que los empresarios, los de los negocios y los ciudadanos puedan tener certeza, que no tengan miedo que de repente se pueda ir todo para abajo.

Cuestionado sobre la detención de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, acusado de abuso sexual contra menores, Cabrera López señaló que la Iglesia católica ya sabe lo que es enfrentar un tema tan delicado como el abuso de menores.

Sin embargo, dado que no es juez ni parte en el juicio, dijo no saber si el líder religioso cometió o no algún delito. "Lo que pedimos siempre a los gobernantes es que haya juicios apegados a la verdad, si alguien es culpable, a cargar con su responsabilidad y si es inocente que tenga libertad".

Expresó que ante el hecho de que el caso se lleva en Estados Unidos, da mucha serenidad de que el juicio se lleve bien, y al margen del caso, comentó, "nos sentimos muy cercanos a la iglesia La Luz del Mundo porque creemos en la fraternidad universal, pedimos por la comunidad porque este problema no los haga perder el gusto de permanecer fieles a su iglesia y a su credo, vamos a pedir también por él porque todo se resuelva conforme a la verdad y al derecho".