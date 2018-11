Iggy Azalea rompe con Island Records

Iggy Azalea decidió no continuar con la compañía discográfica Island Records según lo publicó en Twitter.



"¡Estoy oficialmente sin firma! Qué loco el tiempo que pasas tratando de CONSEGUIR un contrato de grabación", escribió la rapera.



"Nunca pensé que estará tan eufórica de estar FUERA de uno. Ahora soy libre de lanzar cualquier tipo de música que me guste cuando sea que me plazca".



En otra publicación, la intérprete de "I'm so Fancy" dijo que espera lanzar nuevos sencillos el próximo año.



"Bueno, aún no hay música este año, aunque... No estoy ni cerca de llegar a una sabia dirección con lo que he estado trabajando, y no quiero disparar el arma y tener un poco de estética desordenada", tuiteó.



"¡Espero estar lista para compartir nueva música a principios del año que viene!".



De acuerdo con Variety, Azalea se mudó de Def Jam a Island Records, ambas firmas parte de Universal Music Group, a principios de este año, y lanzó su primer álbum en cuatro años, el cual tituló Survive the Summer.



Iba a dar una gira de otoño pero tuvo que cancelarla el mes pasado por circunstancias imprevistas, según dijo.

I´m officially unsigned !!!!

????



Wild you spend so long trying to get IN a record deal... never thought I´d be so elated to be OUT of one.



now I´m free to release whatever kinda music I like, whenever I´d like woooo! ????????

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) 3 de noviembre de 2018