Ifigenia no deja el PRD, ni candidatura de Morena

Ifigenia Martínez rechazó renunciar al PRD, partido que fundó en 1989, y se mantendrá como candidata de Morena al Senado de la República por la vía de representación proporcional (plurinominal).

En entrevista con EL UNIVERSAL, la luchadora social se dijo sorprendida por ser incluida en el lugar quinto de la lista de senadores plurinominales de Morena. Ante esto, aseguró que si la dirigencia del PRD le quiere aplicar los estatutos para expulsarla, que así sea, pero ella continuará militando en el perredismo.

“Yo no he renunciado al PRD, que es el partido que formamos con muchas ilusiones. Yo no renuncio al PRD. Yo no veo ninguna incompatibilidad entre partidos de izquierda, al contrario, tiene más en común al ser de izquierda. Si es por estatutos, que me apliquen los estatutos entonces, pero de mi parte hacer algo para salirme del PRD, no”, aseveró.

