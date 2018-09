Ietam: Toma Trife criterios contrarios a la legislación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha asumido algunos criterios contrarios a lo que establece la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas . Miguel Ángel Chávez García, consejero presidente del Ietam

Cd. Victoria, Tam.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas hizo entrega de 16 nuevas constancias de regidores por el principio de representación proporcional en ocho municipios de la entidad, luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (, o Trife) hiciera más cambios a la asignación hecha previamente por el propio Ietam.

"Este instituto en todo momento ha actuado de acuerdo con lo que establece la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, sin embargo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha asumido algunos criterios contrarios a lo que establece la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas", destacó el consejero presidente del Ietam, Miguel Ángel Chávez García; "como órgano administrativo local estamos obligados a observar únicamente lo que marca la ley", dijo.

Partidos como Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, acudieron en distintos momentos ante instancias como el Tribunal Electoral de Tamaulipas y la Sala Regional del Trife en Monterrey, apelando las asignaciones realizadas por el organismo público local electoral.

"Son criterios de la Sala sea Regional, o Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin duda que nuestra ley requiere algunas reformas en algunas partes que no está muy clara la disposición", dijo el consejero presidente y reiteró que será el Congreso del Estado quien deba de tomar en cuenta los criterios emitidos por el TEPJF para realizar las adecuaciones a la Ley Electoral local.

Finalmente aclaró que de los 43 municipios solamente restaba recibir la reasignación de regidores plurinominales del Ayuntamiento de Cruillas, lo cual se podría dar en las próximas horas, no obstante no podrá decretarse concluido el proceso electoral 2017-2018 hasta en tanto la Sala Superior del TEPJF en la Ciudad de México no emita su última observación en base a apelaciones ante esa última instancia, lo que sería a más tardar este domingo al filo de la media noche. El Consejo General del Ietam entregó constancia de regidurías plurinominales a representantes de los partidos políticos y corresponden a los Cabildos de Valle Hermoso, Reynosa, Altamira, Matamoros, Madero, Jaumave, Tampico y Mante.

Previamente, la Sala Regional de Monterrey ordenó al Ietam reasignar las regidurías plurinominales para los ayuntamientos de Nuevo Laredo, Río Bravo y Victoria.

Impugnará Morena



Por considerar que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Monterrey benefició al Partido Revolucionario Institucional en cuanto a la asignación de regidurías plurinominales del presente proceso electoral, la representación electoral de Morena anunció que acudirá ante la Sala Superior del TEPJF en la Ciudad de México en donde espera recuperar sus regidores de representación proporcional.

Esto lo manifestó José Antonio Leal Doria, representante de Morena ante el Ietam. "La Sala Monterrey hace un estudio dejando al margen nuestra legislación estatal e invade la esfera jurídica del Estado", acusó.

Con esto el representante partidista consideró que se está violentando la soberanía del Estado de Tamaulipas, "y le quita la regiduría a otros partidos para dárselas a ellos (al PRI)".

Por su lado Alejandro Torres Mansur, representante electoral del PRI ante el Ietam, indicó que los magistrados de la Sala Monterrey del TEPJF se basaron en criterios constitucionales para emitir sus dictámenes de reasignación de regidurías plurinominales, lo cual consideró se encuentra dentro del marco de la ley.