Identifican a presunto asesino de cuatro menores en Veracruz

Cd. de México.- El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, reveló la identidad del supuesto asesino de cuatro menores el 24 de junio, quien responde al nombre de Alaín López Sánchez alias "La Liebre".



En conferencia, acompañado de los mandos del Ejército y la Marina, el Mandatario refrendó la recompensa de un millón de pesos para quien proporcione a las autoridades suficientes datos para la localización y captura del delincuente.



"Es una persona que ha venido desarrollando una intensa actividad delictiva en la zona sur del Estado y que había disfrutado de plena impunidad. Se movía, hasta el día de hoy, con total libertad en esa región", afirmó.



Yunes Linares detalló que el sujeto identificado es integrante de la célula delictiva encabezada por Hernán Martínez, alias "El H", quien fue detenido, junto con dos cómplices, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.



Explicó que la ejecución de la familia está relacionada con un homicidio, registrado el 23 de junio, en el que -según los delincuentes señalados- tenía responsabilidad el padre de los menores.



"(La liebre) es uno de los sicarios más cercanos al 'El H'. Ya está detenido el jefe de la célula y estamos muy cerca de detener a varios de los que participaban directamente en la ejecución", indicó.



El Mandatario dijo que investigan los vínculos económicos de los criminales, ya que detectaron que varios negocios de origen ilícito funcionan en la ciudad de Coatzacoalcos gracias a la existencia de prestanombres.



En este marco, informó sobre la clausura de dos bares y dos gimnasios.



Denuncia existencia de 'falsos' periodistas



El Gobierno de Veracruz inició una investigación en contra de supuestos periodistas que utilizan esa identidad para entregar información a la delincuencia organizada.



Yunes reveló que se tienen avances en las indagatorias de tres casos en particular que ya han sido detectados.



"No vamos a permitir que, escudándose en la calidad de periodistas, sigan colaborando algunos individuos con la delincuencia organizada. Lo digo con toda claridad: los periodistas no son delincuentes, pero hay personas y delincuentes que, escudándose en credenciales de periodistas, colaboran con la delincuencia organizada", dijo.



"Estamos trabajando con mucha profundidad y seriedad en el caso de la zona conurbada, en relación con tres personas que, amparándose en su condición de periodistas, se dedican a dar información a la delincuencia organizada".