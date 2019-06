Identifican nuevo riesgo potencial en Boeing 737

Nueva York, Estados Unidos.

Boeing Co se desplomó luego de que las pruebas en el 737 MAX revelaron un nuevo riesgo de seguridad que llevó a los reguladores de Estados Unidos a solicitar cambios de diseño adicionales al avión de pasajeros conectado a tierra.

El fabricante de aviones estadounidense caía alrededor de 2.8 por ciento, a 364.40 dólares en la Bolsa de Nueva York, una baja que marcó por lejos el peor desempeño en el Dow Jones Industrial Average.



La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) descubrió que el procesamiento de datos de una computadora de vuelo podría causar que el avión baje de golpe, de una manera que los pilotos podrían tener problemas para recuperar el control en las pruebas con simulador, según dos personas familiarizadas con el hallazgo que solicitaron no ser nombradas.



"La FAA encontró recientemente un riesgo potencial que Boeing debe mitigar", dijo la agencia en un comunicado enviado el miércoles sin aportar mayores detalles.



Si bien el problema no involucraba al Sistema de Aumento de Características de Maniobra, vinculado a los dos accidentes desde octubre que cobraron la vida de 346 personas, la falla podría producir un descenso automático similar al que ocurrió en los accidentes, de acuerdo con una persona que no estaba autorizada para hablar sobre el asunto.



David Learmount, editor consultor de seguridad aérea en Flight Global y ex piloto de la Royal Air Force, dijo que los detalles del nuevo problema están incompletos, pero es posible que pueda retrasar aún más el regreso del MAX.



"La consecuencia es que este es un software diferente en una computadora de control diferente que presenta síntomas similares", dijo. "Cuando controlas una aeronave con computadoras, tal como lo hacemos ahora, siempre existen problemas potenciales".



Sin embargo, Bank of America Merrill Lynch mantuvo su plazo original de demora entre seis y nueve meses.



"Dado que la FAA está revisando un complejo sistema de software/hardware de manera exhaustiva, esperaríamos ver ciertas idas y venidas antes de que se determine un paquete final de software/hardware", dijo el analista Ronald Epstein en una nota a los clientes.



Gordon Johndroe, un portavoz de Boeing, dijo que la compañía estuvo de acuerdo con el hallazgo de la FAA y que estaba resolviendo el problema. Además, trabaja en el reajuste de un software más amplio que lleva ocho meses en marcha.



"Abordar esta condición reducirá la carga de trabajo del piloto' al facilitar su respuesta a un movimiento de estabilización no controlado", dijo Johndroe.



"La seguridad de nuestros aviones es la máxima prioridad de Boeing. Estamos trabajando estrechamente con la FAA para devolver al Max al servicio de manera segura", resaltó.