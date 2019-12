Identifican fertilizantes en pirotecnia

Cd. de México.

En 2019, al menos siete personas han muerto en accidentes relacionados con pirotecnia en Tultepec. Derek Cancino, titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), explicó que en los resultados de estudios de laboratorio que aplicaron en muestras recolectadas en talleres donde hubo explosiones por pirotecnia, localizaron que cuando los coheteros mezclan clorato de potasio con un desecador de cal, la combinación provoca que los químicos aumenten de temperatura y causen reacciones exotérmicas, como flamazos. Los resultados de dichas pruebas las entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y recomendaron a los pirotécnicos sustituir el desecador de cal por gel sílica, para evitar nuevos accidentes. "Nos decían 'oye, estaba yo trabajando con este producto y de repente se me calentó, lo alcancé a poner en un lugar seguro, me reaccionó, me dio un flamazo'", explicó Cancino. Ramón Calderón, subdirector de Capacitación e Innovación Tecnológica del Imepi, agregó que los pirotécnicos que no tienen permisos de Sedena para comprar químicos, elaboran cohetes de manera clandestina y tratan de sustituir los productos autorizados. Por ejemplo, compran nitratos de potasio, que se usan para fertilizar el campo, para fabricar pólvora negra.

Con permisos de Sedena, ese nitrato lo adquieren bajo la marca comercial Nitromex por aproximadamente mil pesos. Pero, sin permiso, consiguen otro tipo de fertilizante por 350 pesos. "Llega (la pirotecnia) a tener contaminantes como el azufre, por ejemplo, lo que es causal también de que haya un flamazo antes de tiempo o inhesión espontánea", explicó Calderón.

Otras sustancias que utilizan los pirotécnicos es el fósforo rojo para la elaboración de cerillos que truenan, aunque ese químico también sirve para fabricar drogas sintéticas. En 2009 se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para establecer medidas de control y vigilancia de materiales como el fósforo rojo por el uso que se da para ese tipo de drogas. Juventino Luna, director de Desarrollo de la Pirotecnia del Ayuntamiento de Tultepec, desconoce si hay un mercado negro con la utilización de los químicos en la demarcación. Narró que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación y tiene asegurados dos talleres de elaboración ubicados en La Saucera, donde hubo dos incidentes, en junio y julio, para identificar la probable existencia de materiales no autorizados. "Nada más lo que quieren (las autoridades ministeriales) es cerciorarse que no haya visto ese tipo de materiales (prohibidos), para poder liberar ya lo que es su permiso", dijo Luna. Comunicación Social de la FGR respondió que la dependencia no tiene una investigación para identificar un probable mercado negro con los químicos que utilizan los pirotécnicos.