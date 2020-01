Identifican el cuerpo de Kobe Bryant

Continúan las investigaciones sobre el trágico accidente aéreo que cobró la vida del exbasquetbolista Kobe Bryant, su hija Gianna María y siete personas más el pasado 26 de enero.

Este martes, la Agencia Nacional de Seguridad de Transportes de Estados Unidos publicó imágenes que grabaron a través de un drone sobre el suceso en las que muestran los restos del helicóptero en el que viajaba la leyenda de los Lakers.

Además, la oficina de medicina legal de Los Ángeles, identificó el cuerpo de Kobe Bryant mediante el uso de huellas dactilares, junto con el piloto de la aeronave, Ara Zobayan. Los restos de John Altobelli y Sarah Chester también fueron identificados.

Mientras que los investigadores continúan trabajando en la identificación de los cinco de los cuerpos restantes, entre los que se cuenta la hija de 13 años de Bryant, Gianna.

El Sikorski S-76, el cual quedó completamente destruido, se precipitó sobre las colinas de la zona de Calabasas, localidad del noroeste de la ciudad de Los Ángeles, California. La agencia tiene previsto publicar un informe preliminar en 10 días y el final en 12 a 18 meses. El estado del tiempo sigue siendo un problema y parte crucial de la investigación. Ese domingo la niebla era lo suficientemente fuerte para que la policía y el sheriff dejaran en tierra sus propios helicópteros.

NTSB B-Roll taken on Jan. 27 of investigators documenting the accident site of the Jan. 26 helicopter crash in Calabasas, CA; https://t.co/apLHHAkj2z