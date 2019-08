Identifican a mexicanos fallecidos en ataque

Cd. de México (04 agosto 2019).- Cinco de los seis connacionales asesinados en el tiroteo de ayer en El Paso, Texas, ya fueron identificados por las autoridades mexicanas.Entre ellos hay una maestra de Ciudad Juárez, Elsa Mendoza, quien estaba en el supermercado Walmart cuando ocurrió el ataque.

"Telón de Arena se une a la pena que embarga a nuestra compañera Guadalupe de la Mora, a su hermano Antonio de la Mora y a toda su familia, por el sensible fallecimiento de la señora Elsa Mendoza. Nuestros corazones y solidaridad está con ustedes", publicó la compañía teatral Telón de Arena en sus redes sociales.



Otras víctimas. también originarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, son Sara Esther Regalado y Gloria Irma Márquez. Además fueron asesinados Adolfo Cerros Hernández, de Aguascalientes, Aguascalientes, y Jorge Calvillo García, de Torreón, Coahuila. Sara Esther Regalado y Adolfo Cerros Hernández eran esposos.

"Con profundo dolor en nuestros corazones, les informarnos que nuestros amadísimos padres Adolfo Cerros Hernández y Sarita Regalado fallecieron víctimas del lamentable tiroteo sucedido ayer 3 de Agosto en Wal-Mart Cielo Vista en el Paso, TX US", escribió en su cuenta de Facebook Sandra Ivonne Cerros, hija del matrimonio.

"Fuimos notificadas por las Autoridades Correspondientes el día de hoy a las 11:30 am. Será un proceso largo, los datos del servicio están pendientes, dependemos de las autoridades en EU. Estamos devastadas han sido horas muy difíciles, ahorita estamos unidas y viviendo nuestro duelo. Les agradecemos infinitamente sus oraciones, su apoyo, preocupación, llamadas y mensajes, han sido una gran compañía durante este viacrucis. Les pedimos nos den tiempo de asimilar lo sucedido, el día de hoy deseamos reservarnos de contestar llamadas y mensajes, contamos con su comprensión. Les Queremos!!!", agregó.



La pareja era buscada por sus familiares debido a que no sabían de ellos desde la mañana del sábado, cuando se registró el ataque en el estacionamiento del supermercado.



"Amigos por favor, con el corazón en la mano les pido ayuda. Nuestros papitos no aparecen, creemos que estaban en Wal-Mart en el tiroteo", escribió entonces su hija en la misma red social.



El Canciller Marcelo Ebrard informó que la sexta víctima aún está en proceso de identificar.



"Les confirmo que no tenemos mexicanos afectados hasta ahora en la balacera de Dayton, Ohio", abundó.