Identifican a joven acusado de homicidio a balazos

De acuerdo a la información revelada por las autoridades del condado, los agentes respondieron a un llamado generado en la calle Watson, al oeste la calle Sorita, cerca de Palmview, en el que se reportaban disparos de arma de fuego, alrededor de las 00:33 horas del sábado.

Al llegar al lugar, los oficiales se enteraron de que un hombre recibió heridas de bala y lo iban a llevar al hospital, por lo que los agentes realizaron reanimación cardiopulmonar a la víctima antes de que fuera trasladado de emergencia a un nosocomio del área, donde fue declarado muerto.

Una segunda víctima fue ubicada en el sitio, con una herida de bala en la cabeza, por lo que también fue trasladado al hospital. Testigos de lo ocurrido dijeron a los agentes que vieron al sospechoso, Nathan Joan Arredondo, disparar a la víctima después de un altercado.

El sospechoso fue localizado a las 4:20 horas del sábado en la autopista 77 y lo detuvieron, cuando intentaba pasar por el puesto de control de Sarita, dado que agentes de la Patrulla Fronteriza lo identificaron como fugitivo, al haber sido puesto de inmediato en la lista de Be on the Look Out (BOLO) del condado de Hidalgo.

Los agentes recogieron a Arredondo y lo trasladaron al Centro de Detención del Condado de Hidalgo, donde fue fichado por cargos de homicidio, en tanto que la investigación del caso continúa.