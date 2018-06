Identifican 153 nuevos casos VIH en el Estado

Cd. Victoria, Tam.- El año del 2017 cerró con 2 mil 790 casos acumulados de pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) a los cuales en el primer semestre del año se les han sumado 153 nuevos casos, reveló el encargado del Despacho del Programa VIH/SIDA de la Secretaría de Salud, Jorge Antonio Córdova Castillo.

"Actualmente tenemos en el estado de Tamaulipas 2 mil 943 casos de pacientes que viven con VIH de los cuales 2 mil 685 reciben tratamiento retroviral, los demás están bajo control", la zona conurbada del sur del estado reúne el mayor número de contagios, mil 114 casos en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, les sigue Reynosa con el 27,48 por ciento, Victoria con el 12,81 por ciento mientras que los 643 casos restantes se distribuyen en el resto de la entidad.

"De estos 2 mil 943 pacientes mil 933 son hombres y mujeres 752", lo cual corresponde a una equivalencia de casi dos casos en varones por uno en mujer, el 65,68 por ciento son hombres mientras que sólo el 34,32 por ciento son mujeres.

"En este año sí han habido defunciones a pesar de que ya no es una enfermedad mortal como lo era en los años de 1980 y 1990, ahora es una enfermedad crónico-inflamatoria", en la primer mitad del año se han registrado 38 defunciones no obstante que esta estadística es ligeramente inferior a la del mismo período pero del 2017, "como quiera hemos tenido algunas defunciones en aquellos pacientes que no se apegan al tratamiento".

"Hay que destacar que esta enfermedad ya no es una enfermedad mortal como en los años 90, en los 80 y 90, ahora es una enfermedad crónico-inflamatoria que quiere decir que el paciente que toma su medicamento (tratamiento retroviral) como lo indica el médico tiene una sobrevida de hasta 45 a 50 años", no obstante Córdova Castillo comentó que por los 153 nuevos casos se estima que existan 153 casos que no han sido diagnosticados por lo cual la meta este año es localizar a estos nuevos portadores y tomar medidas preventivas para nuevos contagios.