Identificado con el zorro

Bruno Marioni guarda un cariño especial por el Atlas, club al que desea dirigir algún día.

Sus goles, festejos y la trascendencia que tenía en el grupo de jugadores lograron colocarlo como uno de los preferidos de La Fiel.

En México, Marioni jugó para los Pumas, el Atlas, el Pachuca y los Tecos; pero fue con la UNAM y los Rojinegros con los que más conectó.

"Me identifiqué (con Atlas) porque me formé en un equipo como Newell´s (Argentina) que tiene un poco la misma filosofía de jugar con fuerzas básicas, la misma camiseta, hubo una identidad muy grande, era la última parte de mi carrera, mis compañeros me hicieron sentir un buen líder, me hacían sentir importante con la cinta de capitán, siento un gran afecto", dijo en entrevista.

¿Atlas está en tu camino (como entrenador)?

"Todos los equipos del futbol están en mi camino, sólo el tiempo dirá quién en cada momento. Ojalá que sea dentro de mucho tiempo (dirigirlos) porque eso significa que al Atlas le va bien", dijo.

La primera etapa con el Atlas en el primer semestre de 2008 alcanzó su clímax en la Copa Libertadores al vencer 3-1 a Boca Juniors en fase de grupos en el Estadio Jalisco. Bruno aún suspira cuando evoca el juego en el que anotó dos goles.

"¡Uff! ¡Felicidad! El tener la suerte de enfrentarlo, ganarles y hacerle dos goles fue increíble. Para todos fue un momento inolvidable. En el partido de Vuelta de los Cuartos de Final creo que no salimos en un buen día, pero los que estamos adentro somos los futbolistas y Boca salió como acostumbra en un partido definitivo, con la tranquilidad de que es un equipo copero que gana en cualquier lado, y nosotros salimos con las dudas de enfrentar a un rival con toda una trayectoria, nos faltó creérnosla.

"En ese equipo salieron muchos futbolistas como Huguito Ayala, Néstor Vidrio, Jorge Torres Nilo, el ´Recodo´ Valdez, el ´Negrito´ Medina, Ulises Mendívil, hubo una camada que después tuvieron una trayectoria exitosa, y sumado a refuerzos extranjeros que dieron todo por la playera identificó a la gente, y por eso se generó ese afecto tan grande".

Sobre la actualidad del equipo, Marioni considera que hay que dar más tiempo al proceso del entrenador Rafael Puente.

"Creo que todavía no han podido plasmar su idea que tienen, no se ha podido ver lo que el entrenador quiere, y la presión de resultados y exigencias te lleva a que el proceso sea más lento, y habrá que esperar a que pasen los partidos para ver si Rafa puede lograr darle su estilo al Atlas, y ojalá que así sea", apuntó.