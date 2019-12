Idean Kill Bill 3

Quentin Tarantino reveló que durante una cena reciente con la actriz Uma Thurman, comenzó a idear lo que podría verse en la pantalla en Kill Bill 3.

En una entrevista con Andy Cohen, el cineasta reveló que ha pensado en donde estaría la Novia del filme, después de todo este tiempo.

"Tengo una idea de lo que haría. Tengo que mostrar qué fue exactamente lo que sucedió con la Novia y pensar qué quiero hacer.

"No me gustaría inventar cualquier historia. Ella no merece eso. La Novia ha luchado muy duro por mucho tiempo. Aunque tengo una idea, no la haré en un buen rato", declaró el director.

El creador de Había Una Vez... En Hollywood dijo que la idea podría consolidarse en tres o cuatro años, pues antes tiene otros proyectos en puerta, como una serie de televisión y una obra de teatro.

Originalmente, Kill Bill fue concebida como una sola película, pero debido a su duración, fue que Tarantino decidió cortarla y lanzarla en dos volúmenes que se estrenaron en 2003 y 2004.