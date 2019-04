Iban por capo del CJNG, en ataque en restaurante

Cuernavaca, Mor.

El Comisionado de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que el ataque perpetrado el sábado pasado en un restaurante de Cuautla, con un saldo de cinco víctimas, tenía como objetivo matar a Raymundo Isidro Castro Salgado, "El Ray", identificado por las autoridades estatales, federales y militares como líder del "Cártel Jalisco Nueva Generación" (CJNG) en la zona oriente del estado.

"El Ray" estaba reunido con dos médicos y sus familias, entre ellos menores de edad, en un espacio privado del restaurante y hasta allí llegaron los pistoleros para acribillarlos. De acuerdo con una versión extraoficial el líder del CJNG logró huir mediante una estrategia de escudo que montaron sus escoltas.

En rueda de prensa el Fiscal General del estado, Uriel Carmona Gándara informó que las investigaciones ministeriales permitieron identificar a dos de los presuntos responsables de los hechos y se encuentra a la espera de que un juez obsequie las órdenes de aprehensión correspondientes.

La Fiscalía, dijo, inició una carpeta de investigación por delitos de homicidio y lesiones. La tarde del sábado las familias de los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde Hernández fueron atacadas a balazos por un comando de ocho sujetos, quienes arribaron al lugar a bordo de una camioneta suburban y un vehículo Sentra, ingresaron al local por los costados y llegaron a la parte trasera para disparar contra los médicos, sus familiares y el presunto capo.

Ortiz Guarneros confirmó que con los médicos se encontraba el presunto criminal pero logró escapar pero el Fiscal fue reacio a confirmar lo anterior aunque señaló que cuenta con testimonios para apuntalar la versión del responsable de la seguridad en el estado.

"Ahí estaba 'El Ray' y salió huyendo", señaló enfático el Comisionado. "No nos es ajena esta información no formal, no puedo asegurar si el sujeto estaba ahí o no", reviró el Fiscal.

Tras los disparos el comando salió por la misma vía por la que ingresó y para allanar el camino accionaron sus armas por lo que tres comensales al grupo referido resultaron lesionados, detalló Carmona Gándara. Los clientes que murieron en el lugar son Felipe "N" de 24 años de edad y médico pasante de la comunidad de Amayuca, municipios de Jantetelco; la hija del médico Domínguez, de 9 años, así como Amalia "N" de 63 años y su nieta de 10 años, suegra e hija respectivamente del médico Elizalde.

El mismo día del ataque fueron detenidos dos hombres en el municipio de Cuautla por su presunta relación con los hechos. Ambos portaban armas de fuego pero al realizar las pruebas de balística se descartó que hubieran sido accionadas en el restaurante de Cuautla. En el sitio del ataque, dijo el Fiscal, se levantaron casquillos percutidos de los calibres .9mm, .380, .38 súper y un arma larga.

También se localizó un vehículo Cavalier café con dos hombres muertos con impactos de bala pero hasta ahora no saben si están o no relacionados con el ataque en el restaurante.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado solo admite la muerte de cinco personas, cuatro de ellos registrados al momento de la agresión y otro menor de cinco años de edad, hijo del médico Elizalde, que perdió la vida el lunes por los impactos de bala que recibió, en el Hospital del Niño Morelense.

Desde el sábado creció la espiral de violencia y tan solo el lunes se reportaron 10 homicidios violentos en distintos puntos de la entidad, los cuales, según el Comisionado Estatal de Seguridad, corresponde a la reacción por pretender matar a Raymundo Castro, "El Ray", líder del CJNG, que opera en los municipios del oriente de Morelos.

Los 10 asesinatos del lunes tienen que ver con lo del sábado, señaló, esperábamos esta reacción. Todos los casos están vinculados a la delincuencia organizada pero lamentablemente nadie denunció ni ha denunciado a nadie, ni siquiera de manera anónima por lo que no podemos iniciar alguna acción legal en contra de los presuntos perpetradores o seguir algún indicio, lamentó.

El ataque cometido al interior del restaurante "Los Estanques" cobró la vida de cuatro personas en el lugar, dos menores entre las víctimas. Otro menor de edad murió el lunes en el Hospital del Niño Morelense el lunes, como resultado de las heridas recibidas en el tiroteo del restaurante.