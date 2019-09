Huyen familias de Chiapas por líder agresivo

Matamoros, Tam.- Familias chiapanecas del Pueblo San Juan Chamula de la etnia tzental y tzotzil, llegaron a Matamoros huyendo de un líder llamado Juan Chilon quien les ha ocasionado conflictos, los reprime e incluso manda matarlos.

Gladys Cañas Aguilar, presidenta de la Asociación Civil Ayudándoles a Triunfar, señaló que son ya 290 personas las que han llegado a esta frontera de ese pueblo, entre mujeres, hombres y niños de diferentes edades.

"Empezaron a llegar hace aproximadamente 15 días, lamentablemente no tenemos un lugar donde alojarlos porque el puente nuevo internacional ya está lleno de migrantes de otros países y en el Puente Viejo no se nos ha permitido tenerlos", dijo.

"Sabemos que este señor, quien ha originado este desplazamiento de familias, tiene a todas estas personas muy maltratadas psicológicamente al grado de también querer matarlos, y de acuerdo a lo que dicen en algunos de los casos es por cuestiones religiosas", añadió.

Resaltó que estas familias están pidiendo el asilo humanitario a los Estados Unidos por las condiciones de amenazas constantes y atentados contra su vida, hasta la fecha solamente algunas 15 personas han logrado cruzar y quedarse en los Estados Unidos.

"Está lento porque argumentan las autoridades norteamericanas que no hay espacio en recepción migratoria, aunque ellos no deben estar esperando, por ser mexicanos, ellos ya deben de pasar a su solicitud de asilo", comentó .

¿Cuál es el derecho que ellos tienen como mexicanos?

Todas las personas que han llegado tienen derecho a solicitud de asilo por los acuerdos internacionales que hay, y máximo que ellos son mexicanos y nosotros como mexicanos, la solicitud de asilo la debemos hacer al país vecino, entonces esa es la razón por la que ellos no deben estar haciendo fila.

¿Entonces, ellos tienen una ventaja, que al cruzar ya no los pueden retornar?

Bueno, eso es lo que estamos tratando de ver, exactamente, no han regresado a ninguna de las personas que ha solicitado el asilo. Estamos viendo a ver qué determinación toman las autoridades con respecto a este grupo que está pasando de solicitantes de asilo.

¿Ellos están aquí en este espacio, sobre la avenida Álvaro Obregón?

Desgraciadamente no hay un espacio donde ponerlos, estoy tratando de hacer trámites. El Puente Viejo es un puente que está a cargo de un administrador particular, en otras ocasiones, hace meses, cuando inició la migración, nos prestaron aquí en esta área de atrás para que la gente pudiera pernoctar y tuviera regaderas y baños, ahorita desgraciadamente me están negando ahora la ayuda, pues el administrador ya no está de acuerdo y tampoco me deja poner baños portátiles que son necesarios.

"Estamos, ahorita, la verdad muy vulnerables ellos están muy vulnerables, pues ya ni en las tiendas ni en los establecimientos les quieren prestar el baño y es muy necesario", precisó.

Los niños se nos han deshidratado, se han enfermado, hemos llevado niños muy graves al hospital, ya se puso un garrafón de agua permanente para que ellos estén tomando líquidos para que no se deshidraten, indicó.

Traemos la ayuda humanitaria, los alimentos, ropa, pañales, leche, todo lo que puedan ellos necesitar para que estén en estas partes.

Igualmente, como los otro grupos de migrantes no se quieren retirar mucho porque tienen miedo que les ganen su lugar, eso ha sido siempre el problema, pero estoy tratando de convencerlos para que se vayan en la noche a quedar en un lugar para que puedan descansar y se puedan bañar porque hay unos que tienen varios días que no se bañan, refirió finalmente.

Estos grupos de familias chiapanecas se encuentran sobre la avenida Álvaro Obregón Justo en la curva, para aquellas personas que quieran hacer algún donativo de comida, agua, ropa.