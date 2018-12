Huyen de El Salvador por miedo a su padre

"En bus nos vinimos, yo le decía a mi hermana que no hablara y no se pusiera nerviosa, no se me despegó nunca, llegamos y nos detuvieron". Ana, niña migrante.

Tomadas de la mano, sonríen, se miran la una a la otra, en su mirada se refleja la esperanza y el sueño de ver a su madre, quien desde hace cinco años vive en los Estados Unidos, por eso iniciaron juntas la travesía desde El Salvador a México.

El pasado 15 de noviembre las dos niñas salieron de la comunidad de Usulután, Ana de 14 años de edad y Alexa de apenas 9.

Vivían con su abuelita en El Salvador, pero decidieron estar con su madre, salieron huyendo de su propio padre.

"Salimos huyendo por mi propio papá, el maltrataba a mi mamá, ella se fue huyendo de él y nosotras por eso salimos de la misma forma, él está en la cárcel y tenemos miedo porque ya va a salir", expresó la hermana mayor.

Iniciaron el viaje desde su comunidad en autobús, atravesaron el país y llegaron la frontera, afortunadamente nada les pasó, pero aquí fueron detenidas por las autoridades junto con otra gente.

"En bus nos vinimos, yo le decía a mi hermana que no hablara y no se pusiera nerviosa, no se me despegó nunca, llegamos y nos detuvieron en una casa que estaba abandonada ya casi cruzábamos, una señora le habló a la Marina y le hablaron a Migración", dijo.

Llevan más de 18 días en el Centro de Atención a Menores Fronterizos, extraen a su familia, mientras esperan a que se realice el procedimiento de ley para regresar otra vez a su país de origen.

"Nos han atendido bien, pero si me lo permiten voy a regresar otra vez, ya hablamos con mi mamá, ella nos dice que todo va a salir bien, a mi me gustó el viaje fue como una excursión", recalcó.

La más grande iba en noveno grado que viene siendo como tercero de secundaria, la más chica apenas en el nivel primaria, juntas tomadas de la mano emprendieron el camino y ahora están en Reynosa en espera del procedimiento legal.

