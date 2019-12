Huyen animales de la pirotecnia

El uso de fuegos artificiales y cualquier artículo de pirotecnia que se utilice durante esta temporada, además de lastimar el oído de las mascotas, provoca que éstas se den a la fuga, incrementando el número de atropellos y reportes de desaparecidos.

La directora del Antirrábico en Reynosa, Mari Cruz Prado, mencionó: "Aunque todavía no se ha festejado navidad o año nuevo ya tenemos perritos que han huido de sus casas porque no soportan el ruido, ellos se asustan, su oído es 10 veces más sensible que el de nosotros, entonces se desorientan y desgraciadamente la mayoría termina atropellados".

Por lo que hizo un llamado a la población para evitar esta clase de artefactos que también generan contaminación.

El año pasado se reportaron casi media decena de perros que fallecieron a raíz de un infarto tras escuchar los estruendos de cohetones, pero también hubo un gran número de aquellos que por huir y rasgar las puertas se quedaron sin uñas o pedazos de piel. "Las imágenes son muy fuertes y no entiendo porqué la gente todavía no es consciente de lo que pasa con el ruido, los que deben poner atención son los padres de familia porque incluso hasta para los hijos es un peligro", puntualizó.

Por el momento no existe ningún organismo en esta ciudad que permita llevar una denuncia formal contra quienes provoquen daño a las mascotas, pero a partir de enero comenzará a funcionar la Dirección de Protección Animal que asumirá estas funciones.