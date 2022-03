Huyen a Camboya acusadas de crimen

Se encuentran entre las tres personas acusadas de la muerte en octubre de 2020 de Marisela Botello-Valadez, quien fue apuñalada fatalmente mientras visitaba a un amigo en Dallas.

Marano y Dykes quedaron libres con una fianza de 500,000 dólares cuando quitaron sus rastreadores GPS el día de Navidad con momentos de diferencia y en el mismo lugar, según documentos judiciales.

Las autoridades no han dicho cómo encontraron a las mujeres en Camboya. El abogado de Dykes, Heath Harris, le dijo a The Dallas Morning News que su huida no era evidencia de culpabilidad.

Dijo que las mujeres temían a Charles Beltrán, quien también fue acusado de la muerte. "No creo que huyeron porque sintieron que eran culpables de asesinato", dijo Harris.

"Creo que huyeron porque están preocupados por su seguridad y no querían tener que cooperar contra el coacusado", argumentó.

Marisela Botello.