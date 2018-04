Huye a Reynosa el cafre homicida

Matamoros, Tam.- De acuerdo a las declaraciones y pruebas que presentó Glenda "N" a la Unidad Investigadora Número 2 de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la persona que supuestamente atropelló a la persona de la tercera edad que murió el viernes, huyó hacia la ciudad de Reynosa.

Después de haber ido a reclamar su vehículo el viernes por la tarde y quedar bajo la custodia de las autoridades investigadoras, Glenda "N", aseguró que ella no iba conduciendo al momento del accidente, que su vehículo se lo habían robado.

Ante las dudas que existía ante la autoridad investigadora, la propietaria del vehículo, mostró como pruebas unos mensajes de texto que tenía con la persona que supuestamente provocó este fatal accidente.

Ella lo identificó como Kanchola Alvarado, de Brownsville, de la zona Camerón Park, quien se llevo su auto y que provoco este lamentable accidente que le costo la vida a Gerardo García Salas.

En los mensajes que se dieron a conocer, se puede observar una conversación entre ambas personas, en donde Alvarado le dice que tiene miedo y que estará en Reynosa, comprometiéndose a pagarle el auto a Glenda "N".

En los textos se puede leer, Glenda "N"- Dnde v.... Estas we", a lo que Alvarado responde- "voi pa reynosa", "tengo miedo", Glenda- "No te vayas we por que va ser peor", "ofit dnde estas", "quiero abalr contigo" "bien", a lo que responde Alvarado- "te pago tu carro ma", "porfavor".

En otra parte del texto insiste la propietaria del vehículo, "dnde estas", "kiero hablar contigo", "dnd estas", a lo que responde Alvarado- "voi pa reynosa tengo miedo", "porfavor ma", dice Glenda- "dnde estas al chile", responde- "te lo suplico", "voi pa reynosa emverdad", "te lo juro". Glenda- "si te vas we te voy ah poner dedo mejor no te vayas al chile", "ya esta todo arreglado", concluye Alvarado- "no ma pprfavor".

En base a esta conversación las autoridades de la Unidad Investigadora estará realizando las averiguaciones en este caso, en donde primero le hicieron el llamado a la persona que se dice involucrada, de no acudir o presentarse por si solo, se le estará girando una orden de aprehensión.