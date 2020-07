Huye panista involucrado en ´Lozoyagate´

Ciudad de México.

El ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury habría salido de Campeche y viajado a Canadá, afirmó la ex dirigente panista en esa entidad Yolanda Valladares.

Lavalle, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado, es uno de los legisladores que ha sido mencionados en la trama de los videos que haría públicos el ex director general de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, con los cuales quedarían al descubierto sobornos a ex diputados y senadores que avalaron la reforma energética.

"Pashita (como se conoce en Campeche a Jorge Luis Lavalle), cuando salieron las notas de prensa ventilando la posible implicación de Lavalle (en la reforma energética), la gente empezó preguntar ´dónde estaba Lavalle´ y ahora se sabe que gente cercana a él dice que está en Canadá", refirió la ex dirigente.

"En Campeche no está..., el que nada debe nada teme".

Los campechanos también hablan que el socio de Lavalle, Rafael Caraveo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, cuando el entonces senador presidía ese órgano, también habría salido de la entidad.

Lavalle forma parte del grupo de calderonistas que, en la pasada Legislatura, se autonombró "rebelde" para marcar su distancia con la dirigencia del blanquiazul entonces encabezada por Ricardo Anaya.

El ex legislador fue uno de los implicados en la negociación de la reforma energética que impulsó el ex Presidente Enrique Peña Nieto.