Huye de relaciones conflictivas

Monterrey, N.L.

En su juventud, Ari Telch fue un hombre muy enamorado que se relacionó sentimentalmente con actrices hermosas, pero desde hace siete años está felizmente soltero y en paz al lado de sus gatos.

El actor que visitó Monterrey para promocionar el monólogo D'Mente, que presentará el próximo viernes en el Auditorio Río 70, comentó que a sus 56 años de edad huye de las relaciones conflictivas y por eso no tiene una pareja.

Claro, en este tiempo, dijo sonriendo, ha tenido sus "free", pero nada serio.

"Soy encantador, puro cotorreo. Sigo siendo un actor joven, pero ya no enamorado, con canas nomás", comentó el actor, quien fue pareja de Kate del Castillo, Lorena Rojas y Ninel Conde, esta última con quien tuvo a su hija Sofía.

Le llegó el momento, explicó, de poner un alto a su vida sentimental y observar.

SE SIENTE BIEN SOLO

Dijo que aprendió a quererse a sí mismo y a sentirse bien solo.

"Sí tuve relaciones... muchas, muy gozosas y muy buenas. Tengo un par que no me gustó, no me gustó la relación, la regué, ni pedo, pin... cerebro enfermo, pero tengo buenos recuerdos de ellas, es parte de la vida".

Ari fue diagnosticado con trastorno bipolar a los 30 años y desde entonces está en tratamiento.

Confesó que ha tenido episodios difíciles e incluso de riesgo, pero la actuación ha sido una válvula de escape para él.

En D'Mente, que él mismo escribió, aborda el tema de las enfermedades mentales y el amor es una de ellas, dijo.

"El enamoramiento es una enfermedad y de eso hablamos en la obra, cuando tienes hipomanía, pues se parece al enamoramiento, y vas y buscas y estas súper sexoso, gastalón y cotorro. Digo, tenemos nuestra parte buena; no todo en la enfermedad es malo".

A GUSTO CON SUS MININOS

El protagonista de Mirada de Mujer, comentó que le gusta gozar las actividades sencillas. En su tiempo libre disfruta leer, pasear, hacer ejercicio, incluso estar en casa, pues ve la vida desde otro punto de vista.

"Tengo dos gatos maravillosos que adoro, nos entendemos muy bien, no obedecen, deciden, convivimos a todo dar y yo ando muy tranquilo", agregó.

"Entiendo que yo estoy bien conmigo, me llevo muy bien conmigo; cuando me relacione otra vez ya será, pero en este momento ni por la cabeza me pasa; llevo siete años soltero.

"Obviamente me aviento mis 'frees', pero eso es atender otras necesidades. No tiene nada qué ver con relacionarte y formalizar. Yo me cansé de estas negociaciones (en pareja) que la verdad no son para mí, mejor solito".