Huracanes pegan a venta de autos en Estados Unidos

Grandes automotrices reportaron hoy fuertes caídas en las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos en septiembre, en parte por debilidad en áreas afectadas por el huracán "Florence" y por una dura comparación con el mismo mes del 2017, cuando los consumidores reemplazaron autos dañados por el huracán "Harvey".

Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) escapó a la tendencia en el mes y reportó un alza de 15 por ciento en las ventas lideradas por los lucrativo Jeeps, especialmente los modelos Cherokee y Compass, además de camionetas Ram.



El sólido desempeño puso a las ventas totales de FCA por delante del segundo mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, Ford Motor Co, para septiembre.



El huracán "Florence" inundó grandes zonas de Carolina del Norte y Carolina del Sur el mes pasado y los residentes tuvieron que lidiar con el fenómeno en vez de comprar autos nuevos.



Las ventas en septiembre de 2017 fueron impulsadas por la demanda para reemplazar vehículos dañados por el agua tras el paso del huracán "Harvey", que inundó partes del sudeste de Texas en agosto de ese año.



La tasa anual desestacionalizada de ventas para el mes de septiembre tocó las 18.1 millones de unidades en septiembre de 2017, el ritmo de ventas más altos desde 2005.



Ford reportó una caída de 11.2 por ciento en las ventas, con declives en todas las grandes categorías. Las ventas de autos sedán bajaron casi 26 por ciento, en línea con una tendencia que indica que consumidores estadounidenses han estado dejando de lado los vehículos de pasajeros para optar por camionetas y deportivos utilitarios.



La segunda automotriz más grande de Estados Unidos también reportó una declive de casi 9 por ciento en las ventas de sus camionetas estrella y de gran rentabilidad, de la Serie F, y una caída de 2.7 por ciento en las ventas de vehículos deportivos utilitarios.



General Motors Co, por su parte, informó que sus ventas en el tercer trimestre bajaron un 11.1 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2017. A principios de este año, el líder en el sector en Estados Unidos dejó de informar las ventas mensuales, argumentando que no reflejaban con precisión las tendencias del mercado.



Las ventas cayeron en todas las principales marcas de GM, con disminuciones particularmente pronunciadas en los automóviles de pasajeros. La automotriz tiene grandes esperanzas en las nuevas versiones de sus camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra.



Toyota Motor Corp afirmó que sus ventas de vehículos nuevos cayeron 10.4 por ciento en septiembre. Las de autos sedán de la automotriz japonesa bajaron casi 28 por ciento. Las ventas de camionetas y vehículos deportivos utilitarios de Toyota cedieron 0.3 por ciento en el mes.



Nissan Motor Co Ltd reportó una caída de 12.2 por ciento en las ventas de septiembre, con un declive de 35.7 por ciento en las de autos de pasajeros que más que contrarrestó el incremento de 6.6 por ciento en la venta de camionetas y vehículos deportivos utilitarios.