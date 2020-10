Huracán Delta sube a categoría 4 y amenaza México

NOTICIAS RELACIONADAS Titulares de Marina y Protección Civil viajan a Quintana Roo por huracán "Delta"

CANCUN, México

Se esperaban los peores impactos inmediatos a lo largo del extremo noreste de la península de Yucatán en México, donde se esperaban condiciones de huracán el martes por la noche y que tocaran tierra el miércoles temprano.

Desde Tulum hasta Cancún, las comunidades dependientes del turismo que aún están empapadas el martes por los restos de la tormenta tropical Gamma podrían soportar la peor parte de la tormenta.

En Cancún el martes, largas filas se extendieron en supermercados, almacenes de madera y estaciones de servicio mientras los residentes se apresuraban a buscar provisiones bajo un cielo mayormente soleado. Las autoridades advirtieron que los residentes deben tener varios días de agua y comida a mano.

México comenzó el martes a evacuar a turistas y residentes de las zonas costeras a lo largo de la Riviera Maya. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dijo que los autobuses ya transportaban a personas fuera de la isla Holbox y que todos los hoteles de Puerto Morelos transportaban a sus huéspedes tierra adentro a refugios gubernamentales.

A los hoteles de Cancún ya se les había informado de sus refugios designados y estaban transportando a sus huéspedes. Algunos hoteles que tenían exenciones porque sus estructuras estaban calificadas para huracanes importantes se estaban preparando para albergar a sus huéspedes en su lugar.

La alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinosa, dijo que la ciudad había abierto más refugios de lo habitual para dar a las personas más espacio en reconocimiento a la pandemia de COVID-19. Instó a la gente a trasladarse a refugios.

La ministra de Turismo del Estado, Marisol Vanegas, dijo que actualmente hay 40,900 turistas en todo Quintana Roo. Ese número es una fracción de lo que normalmente se debería a la pandemia de COVID-19. La economía de la zona quedó devastada por meses de cierre provocado por la pandemia.

El estado ordenó que todos los negocios no esenciales cerraran antes de la 1 pm y prohibió la venta de alcohol. Los negocios esenciales como los supermercados pueden permanecer abiertos hasta las 5 pm Joaquín dijo que espera que los vientos con fuerza de huracán se sientan el martes por la noche y que toque tierra cerca de Puerto Morelos, al sur de Cancún, entre la 1 am y las 2 am del miércoles.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que 5.000 efectivos federales y personal de emergencia estarán disponibles en Quintana Roo para ayudar en los esfuerzos por la tormenta.

Los aeropuertos del estado permanecieron abiertos el martes por la mañana, pero las playas estaban cerradas.

"Honestamente, no veo mucho que lo detenga hasta que llegue a Yucatán, debido a la baja cizalladura vertical del viento, la alta humedad de la capa profunda y las aguas muy cálidas y profundas del noroeste del Caribe", dijo el pronosticador del Centro Nacional de Huracanes Eric Blake. .

La provincia más occidental de Cuba y las Islas Caimán estaban bajo advertencias de tormenta tropical el martes cuando Delta se desplazó hacia el oeste.

Los datos de un avión cazador de huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea de EE. UU. Indican que Delta continuará fortaleciéndose a medida que aumente su velocidad de avance, dijo el Centro de Huracanes. Se espera que azote a Yucatán como un gran huracán, con una marejada ciclónica extremadamente peligrosa que eleve los niveles de agua hasta de 6 a 9 pies (2 a 3 metros) en Yucatán, acompañada de olas grandes y peligrosas e inundaciones repentinas tierra adentro.

Delta "presenta un peligro importante para las regiones costeras" por la marejada ciclónica en las zonas bajas de Quintana Roo, como los balnearios de Cancún, la isla Holbox o Isla Mujeres, dijo en prensa Jorge Zavala, jefe del servicio meteorológico de México. conferencia el lunes por la noche.

Zavala dijo que las evacuaciones preventivas comenzarían el martes por la mañana.

El martes, el centro de Delta estaba a unas 315 millas (510 kilómetros) al este-sureste de Cozumel, México, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 16 mph (26 kmh).

Una vez que se traslade desde México, se espera que Delta se vuelva aún más fuerte sobre el Golfo de México, sosteniendo vientos de hasta 130 mph (115 kph) a medida que se acerca a la costa del Golfo de EE. UU., Donde la llegada a tierra alrededor del viernes sería seguida por fuertes lluvias en todo el país. sureste de Estados Unidos.

"Si bien existe una gran incertidumbre en los pronósticos de trayectoria e intensidad, existe un riesgo significativo de marejadas ciclónicas peligrosas, vientos y peligros de lluvia a lo largo de la costa desde Louisiana hasta el oeste del Panhandle de Florida a partir del jueves por la noche o el viernes. Los residentes en estas áreas deben asegurarse de tener su plan de huracanes en su lugar y monitorear las actualizaciones del pronóstico de Delta ", dijo el Centro de Huracanes.

Las comunidades de playa en la costa de Alabama todavía están limpiando los daños del huracán Sally, que tocó tierra en Gulf Shores el 16 de septiembre, ya que advierten a las personas que estén listas para el huracán Delta.

La erosión de Sally, que carcomió playas y dunas, aún no se ha reparado y podría empeorar la amenaza de inundaciones de Delta, ya que hay menos arena para detener el agua, según una actualización de la ciudad de Gulf Shores.

Los camiones volquete han removido alrededor de 190,000 yardas cúbicas de edificios astillados, muelles y árboles en la vecina Orange Beach, pero los escombros restantes podrían complicar la preparación y recuperación de Delta, dijo el alcalde Tony Kennon.

"Me preocupo por este. Creo que todos somos mordidos por una serpiente ", dijo en una reunión del pueblo el lunes por la noche.

En la estrecha isla Dauphin, una barrera al sur de Mobile que fue inundada por el aumento del agua del mar y la lluvia durante Sally, las autoridades dijeron que los escombros de árboles caídos y casas astilladas habían sido retirados de solo el 25% del área del desastre el domingo. El trabajo de reemplazo de muelles y paseos marítimos destrozados estaba casi terminado en un embarcadero y un muelle de pesca en el extremo este de la isla cuando la ciudad, nuevamente, comenzó a ofrecer sacos de arena a los residentes.