Humano y real

Ciudad de México.- No es la primera vez que participa en películas animadas, sin embargo,asegura que hacerlo para "" ha sido un reto profesional, pues se trata de un personaje emblemático no sólo para la literatura y la cinematografía, sino para el imaginario colectivo del mundo entero.

"Yo fui fan de la primera película, la que hizo Jim Carrey, y ahora que me explicaron que querían darle un giro y humanizar al personaje, se me hizo una idea muy interesante", expresó el actor en entrevista.

De acuerdo con el exitoso comediante, en esta cinta animada –que llegará a salas comerciales el 7 de diciembre próximo- el espectador verá "a un Grinch mucho más humano y aterrizado. Es menos caricaturesco y más real".

"Eso fue lo que atrajo de este personaje porque es hacer una versión diferente de este personaje tan icónico", expuso el actor de doblaje, quien también ha prestado su voz a personajes como "el burro" en la película "Shrek".

Respecto a la importancia de presentar a través de "El Grinch" una reflexión en torno a la Navidad, Derbez sostuvo que el pensar simplemente en dónde celebrarán esta festividad se convierte en un problema para las familias.

"La Navidad es un tema que divide familias. Escucho historias de personas que incluso dicen: ¡Ash, ya viene Navidad!. Hay quienes la odian o la aman aún y cuando genera problemas, porque siempre es: 'vamos a cenar en la casa de mi mamá o de la tuya, con la suegra o con mi hermano o tu hermano'.

"¡Ash! hay que salir a comprar regalos y me choca porque hay mucha gente y gastas mucho, y se vuelve una época de conflicto. Pero yo creo que hay que entender que detrás de la Navidad hay muchos valores, es algo que va más allá de lo económico", expuso.

Además compartió que personalmente él prefiere hacer una cena el día 23 con sus hijos para que no haya problemas entre dónde pasarán la Noche Buena.

Y es que la película animada dirigida por Yarrow Cheney presenta una historia conmovedora, en la que una pequeña niña reivindica la amargura y los traumas de Grinch, quien en su fallido intento por robar la Navidad a la ciudad de "Villaquien", encuentra en sus habitantes la familia y compañía que por tantos años anheló.

Aunque reconoce que en su cotidianidad no es un "grinch", Eugenio Derbez compartió que en su trabajo sí es muy exigente, pero siempre intenta verle el lado positivo a la vida para no amargarse.

"Todos tenemos un 'grinch' dentro, pero creo que en estos tiempos que atravesamos en nuestro país es importante encontrar y luchar por salir adelante ante las adversidades", señaló Derbez, quien este 2018 ha cosechado grandes éxitos, entre ellos "Hombre al agua", película con la que conquistó la taquilla del mundo.

Derbez, quien ha destacado en Hollywood, asegura que para 2019 vendrán sorpresas para México, aunque no reveló de qué proyectos se trata.

"Muchos dicen: ¡Ay! ya te fuiste para allá y aquí no haces nada, pero lo que no saben es que ya no sólo trabajo para Televisa sino para productoras de cine y televisión, y que estoy empezando a crecer como productor también", expuso.