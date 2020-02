´Humano´ destacapor ser positivo

La cantante y youtuber, Isabella de la Torre, mejor conocida en las redes sociales como "Bala" continúa cosechando logros, ahora en la música con su tema "Humano", en el que aborda temáticas propias de la etapa que vive, la adolescencia, con un mensaje positivo.

Esta propuesta musical fresca y desenfadada cuenta con letra y música compuesta por la misma Bala, mientras que la producción estuvo a cargo de Alfonso Palacios y Juan José Alanís.

A través de un comunicado se informó sobre este sencillo que está disponible através de todas las plataformas de streaming, así como un video musical, protagonizado por la joven de tan solo 15 años de edad.

"Humano", muestra una faceta más íntima de la intérprete que aborda temáticas de relevancia para jóvenes de su generación. Temas relacionados con la sensibilidad, la estima y las cosas que suceden en el día a día de los chicos son parte de esta pieza que busca un impacto positivo entre el público y pretende también generar un espíritu de autosuperación.

"La canción se enfoca en esas temporadas malas, donde las cosas no salen como quieres y no puedes cambiarlo, sólo queda aprender a aceptarlo. A veces nos olvidamos de que las redes sociales, por ejemplo, no reflejan la realidad. La mayoría de las personas suben sus mejores momentos haciéndonos creer que así es como deberíamos de ser siempre: perfectos", señaló Bala.

"Esta canción la escribí con la inspiración de estar viviendo una época muy difícil en mi vida, pensando en que todo iba a mejorar, que está bien equivocarse y sentirse así, que no estoy hecha para ser perfecta porque soy humana", concluyó la joven.

La artista juvenil, supera los seis millones y medio de suscriptores en YouTube, además, ha logrado impulsar su carrera de manera internacional, tanto como creadora de contenido, que como artista musical. En el terreno actoral la joven hizo su debut en "Un papá genial", una comedia en la que actuó al lado de Miguel Rodarte, Dominika Paleta y Natasha Dupeyrón.