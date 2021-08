Hugo Sánchez pide la renuncia del ´Tata´

Hugo fue despedido de la Selección Mexicana en el 2008, después de perder la final de la Copa Oro 2007 ante Estados Unidos (2-1) y no lograr clasificar a la Selección Olímpica a los Juegos Olímpico de Beijing, China. "Si no me respetaron a mí que soy mexicano y soy lo que soy en México... Por qué sí a los extranjeros y a los mexicanos no... Ya está bien, ya está bien", dijo en ESPN.

Resaltó que a él lo despidieron del equipo nacional, porque: "A mí me querían borrar del mapa". Y finalizó con sarcasmo: "Qué vivan los extranjeros y no nos apoyemos entre nosotros".