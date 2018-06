Hugh Grant regresa a la TV

Un atractivo y carismático político cuya estrella está en ascenso. Un hombre más joven, frágil e inestable.

Una aventura amorosa entre personas del mismo sexo que podría destruir carreras y hundir a un partido político. Un asesino torpe. Un perro muerto. Conspiraciones y encubrimientos. Un juicio que captó la atención de Gran Bretaña.

Y todo sucedió realmente. En A Very English Scandal, que debuta hoy en Amazon Prime Video, Hugh Grant se aleja del estereotipo del héroe romántico.

Ahora personificar a Jeremy Thorpe, el brillante, cautivador, manipulador y despiadado miembro del Parlamento, egresado de Eton y Oxford, que se convirtió en líder del Partido Liberal y que en 1979 fue enjuiciado por cargos de conspiración para asesinar a su ex amante, Norman Scott.

Para Grant, Thorpe representa un alejamiento de sus dos personajes distintivos: el tipo simpático, visto en películas como Cuatro Bodas y un Funeral (que lo volvió famoso) y Un Lugar Llamado Notting Hill (que lo volvió aún más famoso), y el encantador sinvergüenza, de las películas Bridget Jones y Un Gran Chico.

"Todos los actores del mundo prefieren interpretar personajes más oscuros", dijo Grant en una entrevista en un club de socios en el oeste de Londres.

"En tiempos de Shakespeare, estoy seguro de que todo mundo deseaba personificar a Teobaldo, no a Romeo. No me quejo de mis comedias románticas. Estoy orgulloso de ellas, de casi todas, pero, de hecho, es un trabajo más difícil caracterizar al héroe simpático que al canalla. Estás luchando contra ser aburrido y repugnante".

Basada en el libro del 2016 del mismo nombre, escrito por John Preston, A Very English Scandal fue escrita por Russell T. Davies (Queer as Folk, Doctor Who) y dirigida por Stephen Frears (La Reina). Un febril Ben Whishaw coestelariza la serie en el papel de Norman Scott.

La serie de tres episodios inicia en 1965, cuando la homosexualidad aún era ilegal en Gran Bretaña.

Éste es el primer papel de Grant en la televisión británica desde principios de los 90, aparte de "cameos" (breves apariciones) del año pasado en Red Nose Day Actually y la serie británica W1A.

"Mi último encuentro con la televisión británica fue cuando fui rechazado para una adaptación de Riders, de Jilly Cooper, así que las cosas han mejorado", dijo. "Cuando llegaron estos libretos, lo primero que pensé fue '¿televisión? Me parece que no, cariño'".

Con el cabello ligeramente cano y sus característicos ojos azules, Grant, de 57 años, es relajado y ocurrente al conversar.

Por supuesto, aclaró, estaba consciente de que se estaba haciendo un trabajo brillante en la televisión de formato largo: "Pero tengo una anticuada atracción a la pantalla grande, que casi ha desaparecido de todos modos, así que es ridículo".

Frears, con quien Grant había trabajado en Florence: La Mejor Peor de Todas, le envió el guión.

"Sabía que él era perfecto para el papel", señaló Frears en entrevista telefónica. "Es tan buen actor de método como Marlon Brando".

Frears dijo que recordaba bien la historia.

"Es fascinante, como lo es el libro de John Preston, como lo es el guión maravilloso de Russell Davies, e iré a dondequiera que haya un buen escrito. El tono fue totalmente claro: era trágico y dramático y cómico".

La televisión, añadió, era exactamente el medio perfecto.

"La gente ha intentado hacer películas sobre esto, y no se podría hacer igual de bien. Hay mucho que explicar", destacó el realizador.