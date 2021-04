Huevo caro, pero mantiene demanda

Matamoros, Tam.- Aún y cuando la tapa de huevo la más económica es de 60 pesos, la demanda por parte de la población no disminuye, considerando que sigue siendo uno de los productos más económicos que existe en el mercado local, consideró el comerciante Lauro Peña García.

El también ex presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), destacó que no es el único articulo que se encuentra con un precio elevado, también el fríjol, el aceite y otros que son de consumo diario en la comunidad, pero por eso no deja de consumirse.